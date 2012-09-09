کاهش 50 درصدی حمایتهای مالی دبیرخانه جشنواره تئاتر کودک رضوی

حجت الاسلام علی مریدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: شش دوره از برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی و نمایش عروسکی ضامن آهو به لطف و عنایت ثامن الحج (ع) در استان هرمزگان می گذرد و هرساله بر وسعت و دامنه برگزاری جشنواره افزوده شده و بیشترین دستاورد آن گسترش فرهنگ منوّر رضوی در میان توده مردم بوده است که دراین مسیر نقش هنرمندان رشته های مختلف و لطف و همیاری مسئولان و متولیان بیشتر از دیگران بوده است.

وی عنوان کرد: این دوره از جشنواره امام رضا(ع) و به ویژه در استان هرمزگان هرچند به لحاظ حمایت های مالی دبیرخانه مرکزی کاهش 50 درصدی داشته اما به لحاظ مشارکت گروه های مختلف نمایشی و اشتیاق حضور حداکثری مردم و حمایت های مسئولان و متولیان رشد قابل توجهی را داشته و این رشد و گسترش در میزان آثار ارسالی به دبیرخانه، افزایش برنامه های بخش جنبی، حمایت های استانی و توسعه برنامه های مردمی به خوبی مشهود است.

مریدی زاده اظهارداشت: در آثار ارسالی به جشنواره بیش از 30 درصد رشد داشته و از 53 اثر در سال گذشته به 78 اثر در امسال رسیده و مدت زمان برگزاری جشنواره نیز برای افزایش کیفیت از سه روز به شش روز افزایش یافته و همچنین هر گروه نمایشی می تواند در دو مرحله اجرا داشته باشد که به این صورت مخاطبان بیشتری می توانند از نمایش ها دیدن کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: جهت افزایش کیفیت ششمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی و نمایش عروسکی ضامن آهو به کوشش دبیرخانه سعی شد از گروه های نمایشی مطرح و جدید کشور جهت حضور در جشنواره استفاده شود و همچنین در بخش داوری نیز از اساتید برجسته نمایشی کشور با هماهنگی اداره کل هنرهای نمایشی دعوت شده است، جهت اسکان هنرمندان نیز با بهترین هتل استان هرمزگان قرارداد منعقد و و در بخش جنبی نیز کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های مختلف با موضوع فرهنگ منور رضوی درنظر گرفته شده، از سوی دیگر دبیرخانه جشنواره به صورت دائمی درطول سال گذشته فعال بوده و جلسات ستاد برگزاری نیز با مشارکت ادارات و سازمان های مختلف و همچنین هنرمندان رشته های مختلف به صورت مستمر برگزار شده است.

وی تصریح کرد: طی شش دوره گذشته، سال به سال بینش و دیدگاه مردم در حوزه فرهنگ منور رضوی افزایش قابل توجهی یافته است؛ از سوی دیگر طی سال های اخیر نگرش بر افزایش برنامه های فرهنگ رضوی با رویکرد مردمی بوده است و پایه گذاری جشنواره آسمان هشتم که پنج دوره در روستای کردر میناب برگزار می شود و همچنین جشن های مردمی "زیر سایه خورشید" از این جمله است.

مریدی زاده افزود: در کل سیاست جشنواره امسال بر جذب نیروهای جوان، مستعد و خلاق در حوزه نمایش کودک و نوجوان و تئاتر عروسکی بوده و بسیاری از متون نمایش های ارسالی حاصل کارهای پژوهشی و تحقیقی هنرمندان و نویسندگان حوزه نمایش کشور می باشد و تفاوت جشنواره امسال با سال قبل در نوع محتوای آثار ارسالی است که سعی شده است به جای پرداختن به ظواهر به محتوای درونی آن پرداخته شود.

نوآوری و خلاقیت در متون نمایشی جشنواره تئاتر کودک رضوی

وی بیان داشت: نوآوری و خلاقیت در جشنواره امسال بیشتر در متون نمایشی است، امسال طی جلسات مشورتی متعدد تصمیم گرفته شد تأکید اصلی بر انتخاب متونی باشد که در درون خود به خوبی توانسته باشند جنبه های مختلف فرهنگ رضوی و به ویژه سیره و منش حضرت امام رضا(ع) را منعکس نمایند و هنرمندان نمایش کشور نیز با اذعان به این موضوع و با انجام کارهای پژوهشی و تحقیقی و مشاوره با اساتید و علمای دینی توانسته اند آثار مناسب با فرهنگ منور رضوی را به جشنواره امسال ارسال کنند.

وی در ادامه اظهارداشت: طی دهه کرامت سه برنامه بزرگ و مردمی همچون جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو، جشن های مردمی "زیر سایه خورشید" و جشنواره آسمان هشتم در استان برگزار می شود و از ماه های قبل علاوه بر هماهنگی های لازم از طریق رسانه های مختلف اطلاع رسانی به مردم شده است و درطول دهه نیز جهت آماده فضای شهری و ایجاد شور و نشاط عمومی تبلیغات مناسب با دهه کرامت نصب می شود.

وی تصریح کرد: فلسفه برگزاری جشنواره های مختلف در دهه کرامت در این است که هرسال نسبت به دوره های قبل به لحاظ محتوایی و همچنین شیوه برگزاری رشد و تحول قابل توجهی داشته باشد و اگر این اتفاق صورت نگیرد و عملاً موفقیت قابل قبولی حاصل نخواهد شد و به لطف خداوند و نگاه ویژه حضرت امام رضا (ع) و خلوص و ارادت مردم استان هرمزگان و همچنین هنرمندان نمایش سراسر کشور هرساله شاهد برگزاری موفق و بهتر و مطلوب جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی و نمایش عروسکی ضامن آهو بوده ایم.

وی در مورد ترکیب داوران در این دوره جشنواره، بیان داشت: امسال سعی شده ترکیب داوران جشنواره به گونه ای انتخاب شود که در راستای چشم انداز توسعه فرهنگ رضوی باشد و طی رایزنی های صورت گرفته داوران امسال ترکیبی از متخصصین حوزه نمایش و حوزه دین و به ویژه فرهنگ رضوی و ائمه اطهار (س) می باشند تا اهداف مورد نظر به لحاظ إرتقای محتوایی آثار مرتبط با فرهنگ منور رضوی حاصل شود.

بهتر برگزار شدن جشنواره نیاز به حمایت دبیرخانه دارد

حجت الاسلام مریدی زاده افزود: بهتر برگزار شدن جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری رضوی بالاخص در استان ها بستگی به حمایت های ویژه دبیرخانه مرکزی به ویژه در بخش مالی و اعتباری دارد، هرچند تمامی جشنواره ها در استان ها به یک کیفیت و سطح نیستند اما تعدادی از جشنواره ها ازجمله جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو به دلیل تخصصی بودن و همچنین شمولیت و گستردگی نیاز به حمایت مالی ویژه برای پشتیبانی از گروه های نمایشی دارد که بسیاری از این گروه ها جزء گروه های نمایشی مطرح کشور هستند و متحمل هزینه های بسیار زیادی جهت آماده سازی اثر نمایشی می شوند و می باید حمایت های مادی و معنوی از این هنرمندان به خوبی صورت گیرد.