اولین تجربه بین المللی مد و لباس ایران در ترکیه/ آغاز جشنواره پاییزه از آبانماه

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی در نشست خبری نمایشگاه مد و لباس آبان ماه 91 که روز یکشنبه در تالار وحدت برگزار شد با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: معرفی مدل‌های پوشش اسلامی ایرانی برای بانوان متناسب با فصل بهار، توسعه و گسترش خلاقیت و نوآوری در طراحی لباس ایرانی، عرضه پوشش منطبق بر موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی، برقراری تعامل و هم‌افزایی میان طراحان و تولید‌کنندگان و عرضه کنندگان از جمله اهداف این نمایشگاه است.



نمایشگاه ابان ماه یک فرصت ملی است

وی نمایشگاه آبان ماه را فرصتی برای تحقق یک ماموریت بزرگ ملی در عرصه پوشاک بانوان دانست و گفت: این نمایشگاه به دنبال برآوردن سلایق گوناگون است، نمایشگاه مد و لباس در دو بخش برگزار می‌شود که ارائه طرح‌های پوشش ایرانی اسلامی شامل مانتو اجتماعی و مجلسی و پوشش سر متناسب با آب و هوای نیمسال اول در مناطق مختلف کشور، بخش اصلی نمایشگاه را شکل می‌دهد.

معاون امور هنری وزیر ارشاد در ادامه تصریح کرد: برای تببین جایگاه و اهمیت لباس در جوامع بشری و به خصوص در جامعه ایرانی اسلامی و به ویژه درباره لباس‌های فاخر بانوان ایرانی، از اندیشمندان و پژوهشگران برای پژوهش‌های علمی مرتبط دعوت می کنیم تا در این امر ما را یاری دهند.

شاه آبادی خاطرنشان ساخت: تمرکز اصلی ما بر روی پوشش مانتو است. در مرحله اول در دو سال گذشته پس از ترسیم نقشه راه حوزه مد و لباس در کشور، اساس نامه بنیاد ملی مد و لباس تهیه و تصویب شد و نمایشگاه های متعددی در این حوزه برگزارشد.

آغاز فعالیت پوشاک بهاره از پاییز

معاون امور هنری وزارت ارشاد یادآور شد: امسال در ادامه کارهای سال‌های گذشته، فعالیت هایی با شکل جدید و با نگاه جامع انجام می‌شود و کاری که در حوزه پوشاک بهاره باید صورت بگیرد در آبان‌ماه صورت می گیرد.

شاه آبادی ظرفیت جامعه طراحان را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت: 7 هزار هنرمند طراح در این حوزه فعال هستند که بواسطه تجارب و تخصصی که دارند در نمایشگاه آبان ماه می توانند سلایق همه بانوان در زمینه مانتو و چادر را تامین کنند. در نمایشگاه آبان دو سبک پوشش در دستور کار قرار دارد که یکی مانتوی اجتماع و دیگری مانتوی مجلسی است.

سرمایه گذاری روی طرح های اقتصادی

وی اظهار کرد: بر روی مدل‌هایی سرمایه گذاری می کنیم که طراحان و کارشناسان ما آنها را به لحاظ اقتصادی تأیید کرده باشند.

شاه آبادی گفت: برای اولین بار تمامی آثار راه‌یافته به نمایشگاه، در صورتی که طراحان در بنیاد مد و لباس امکان تولید داشته باشند، خریداری و هزینه‌های آن پرداخت خواهد شد. همچنین در نمایشگاه امسال مدل‌های محدودی که در نمایشگاه فجر ارائه شده بود عرضه می‌شود.

معاون امور هنری وزیر ارشاد ابراز کرد: فراخوان شرکت در این جشنواره مهر‌ماه اعلام می‌شود همچنین نمایشگاه امسال برخلاف سال گذشته که به صورت ملی برگزار شد، امسال به صورت بین‌المللی برگزار می شود.

اولین تجربه بین المللی مد و لباس ایران در ترکیه

وی شرکت در نمایشگاه مد و لباس اسلامی استانبول ترکیه را اولین تجربه بین المللی مد و لباس ایران خواند و گفت: کشور ما برای اولین بار در این نمایشگاه که در تاریخ 23 تا 26 شهریور در استانبول ترکیه برگزار می‌شود شرکت می کند.

شاه آبادی همچنین خاطرنشان ساخت: شاید کسی مانتوی مجلسی را به جای اینکه در زیر چادر استفاد کند، آن را به عنوان مانتوی اجتماع بپوشد، در این زمینه باید بگویم که مسئولیت ما ایجابی و نه سلبی است.