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۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

اعمی:

72 هکتار باغ در رودان احداث، بهسازی و اصلاح شد

72 هکتار باغ در رودان احداث، بهسازی و اصلاح شد

رودان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی رودان گفت: در راستای حذف باغهای آلوده به بیماری جاروک و کشت جایگزین دراین شهرستان، 72هکتار باغ احداث، اصلاح و بهسازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعمی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از باغات شهرستان رودان در جمع خبرنگاران این باغها  را شامل اصلاح و بهسازی 42هکتار، و احداث 16هکتار باغ  نباتات گرمسیری شامل پوملو و فالسا و همچنین مرکبات ذکر کرد.

وی اضافه کرد: در اجرای این طرح 42هکتار از باغهای روستای مازغکران اصلاح و بهسازی، دو باغ یک هکتاری پومل و فالسا در جغین و زیارتعلی، 14 هکتار باغ مرکبات در روستای سنگی و 15 هکتار دیگر در روستای چاه گنجعلی از توابع شهرستان رودان احداث شده است.

مدیرجهادکشاورزی رودان هزینه احداث، اصلاح و بهسازی این باغها را در مجموع 29 میلیاردو 20 میلیون ریال عنوان کرد که از محل اعتبارات استانی و ملی تامین شده است.

وی اظهارداشت: در مجموع یک هزارو 320 خانوار از مزایای احداث، اصلاح و بهسازی این باغها در روستاهای رودان بهره مند شده اند.

اعمی در ادامه از اجرای آبیاری نوین در سطح 570 هکتار و بهینه سازی مصرف انرژی در یکی از واحدهای مرغداری گوشتی 12هزار قطعه ای این شهرستان به عنوان دیگر فعالیتهای مدیریت جهاد کشاورزی رودان طی سال جاری نام برد.

این مسئول گفت: دراجرای طرح آبیاری نوین 23میلیاردو 940 میلیون ریال از محل اعتبارت ملی  و بهینه سازی مصرف انرژی مرغداری نیز360 میلیون ریال تسهیلات بانکی هزینه شده است.

کد مطلب 1692671

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