مرکز پلاسمای خون شهرری براساس آخرین تکنولوژی روز دنیا افتتاح شد

حمیدرضا افشانی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه افتتاح مرکز پلاسمای خون شهرری افزود: این مرکز با ظرفیت 30 دستگاه جمع آوری پلاسمای خون که توانایی جمع آوری 40 تا 50 هزار پلاسما در سال را دارد، راه اندازی شده است.

مدیر پروژه راه اندازی مرکز پلاسمای خون شهرری ادامه داد: این پلاسما ماده اولیه داروهای بیولوژیک ، آی وی آی جی، آلبومین، فاکتور 8 و فاکتور 9 است و با 40 تا 50 هزار لیتر پلاسما در سال، تقریبا 10 درصد از نیاز داروهای کشور را تأمین می کند که ابتدا برای استحصال به آلمان فرستاده شده و دارو مجددا به ایران بازگشته و در سطح کشور توزیع می شود.

اولین پالایشگاه برای استحصال داروهای بیولوژیک در کرمانشاه در حال ساخت است

افشانی با اشاره به ساخت پالایشگاهی در کرمانشاه افزود: اولین پالایشگاه برای استحصال داروهای بیولوژیک در کرمانشاه در حال ساخت است که امیدواریم در آینده ای نزدیک مورد بهره وری قرار گیرد تا مجبور نباشیم ارسال پلاسما به شرکت ها و کارخانه های خارجی را داشته باشیم.

وی تأکید کرد: واحد تولید پلاسما بر اساس تخت و دستگاه ارزیابی می شود که این مرکز با ظرفیت 30 تخت و 30 دستگاه مجموعا با این امکانات تولید سالانه مرکز پیش بینی می شود.

مدیر مرکز شماره 4 بیو دارو در شهرری با اشاره به استانداردهای این مرکز ادامه داد: مهم ترین استانداردهایی که ما داریم برای شرکت بیو تست آلمان است که توسط شرکت پولرلیخ آلمان ارزیابی می شود و ما مجوزمان را نیز در اردیبهشت ماه از این شرکت گرفته ایم.

افشانی یادآور شد: این مرکز با آخرین تکنولوژی های روز دنیا آماده شده و فرآیند تولید پلاسما نیز با آخرین تکنولوژی روز دنیا صورت می گیرد که با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان افتتاح شده است.