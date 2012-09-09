نخست وزیر ژاپن با همتای کره ای و چینی خود دیدار نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ژاپن، بنا بر اظهارات "کوئیچیرو گمبا" به دنبال افزایش تنش ها پیرامون اختلافات ارضی بین کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی، "یوشیهیکو نودا" در حاشیه اجلاس سران اپک در روسیه با هیچیک از همتایان چینی و کره ای خود دیدار رسمی نخواهد داشت.

"لی میانگ باک" رییس جمهوری کره جنوبی ماه گذشته به رغم هشدارهای ژاپن از جزایر مورد مناقشه با ژاپن بازدید کرد که این مساله باعث تیرگی روابط دو کشور و فراخواندن سفیر ژاپن از سئول شد.

جزایری که در کره جنوبی با نام "دوکدو" و در ژاپن با نام "تاکیشیما" شناخته می شود سال هاست که منشاء اختلاف ارضی بین کره جنوبی و ژاپن بوده ولی "لی میانگ باک" نخستین رئیس جمهوری کره جنوبی است که از این جزایر دیدن کرد.

این جزایر از سال 1954 تاکنون تحت نظارت کره جنوبی قرار دارد اما ژاپن حاکمیت کره بر این جزایر را نپذیرفته و متقابلا مدعی مالکیت آنهاست.

