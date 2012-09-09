" اولیویرا" به تبریز باز گشت/ برگزاری دیدار تدارکاتی با یک تیم دسته دومی

به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف مطالبی که در برخی از رسانه‌ها مبنی بر بازنگشتن تونی اولیویرا به ایران مطرح شده بود این مربی پرتغالی بعد از یک مرخصی 11 روزه، بامداد روز یکشنبه وارد تبریز شد تا برسر تمرین تیم تراکتورسازی در بعدازظهر همان روز حضور پیدا کند. غلامرضا باغ آبادی مربی تیم تراکتورسازی ضمن تایید خبر فوق گفت: قرار است اولیویرا علاوه بر حضور در تمرین عصر یکشنبه تیم، هدایت تراکتورسازی را در بازی دوستانه روز دوشنبه این تیم مقابل تیم دسته دومی مهاباد بر عهده داشته باشد.

این دیدار عصر روز دوشنبه در ورزشگاه اختصاصی مجموعه باشگاه تراکتورسازی برگزار می شود. پیش از این باشگاه تراکتورسازی اعلام کرده بود که قرار است این تیم تا پیش از آغاز هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر دو بازی تدارکاتی را انجام دهد اما با توجه به محدودیت زمانی که تا آغاز هفته هشتم باقی مانده تنها به مصاف تیم دسته دومی مهاباد خواهد رفت.

تمرین تیم تراکتورسازی نیز در حالی از روز سه شنبه زیر نظر غلامرضا باغ آبادی و در غیاب تونی اولیویرا آغاز شده که مسئولان این باشگاه محسن فروزان را به دلیل مسائل انضباطی تا تشکیل کمیته انضباطی باشگاه از تمرینات تیم کنار گذاشته اند و قاسم دهنوی نیز پس از 4 روز با تکذیب مصاحبه هایی که از قول وی مطرح شده، مجددا اجازه حضور در تمرینات تیم را پیدا کرده و در تمرین ساعت 17:30 روز یکشنبه تیم حضور پیدا می کند.

فردین عابدینی نیز به دلیل مصدومیت از ناحیه مینیسک پا، با نظر پزشکان تیم تراکتورسازی حداقل 6 هفته نمی تواند برای تراکتورسازی بازی کند و این درحالی است که مصدومیت سید صالحی به طور کامل برطرف شده و وی از روز سه شنبه در تمرینات گروهی تیم شرکت کرده است.

تیم فوتبال تراکتورسازی در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر ساعت 18:45 روز شنبه در ورزشگاه تختی انزلی به مصاف تیم فوتبال ملوان بندرانزلی می رود.