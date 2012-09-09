قزوین پایلوت استانداردسازی محصولات ارگانیک کشاورزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه شورای استاندارد استان با پیشنهاد محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی و احمد عجم استاندار قزوین و موافقت نظام الدین برزگری رئیس سازمان استاندارد ملی ایران استان قزوین برای استاندارد سازی محصولات تولیدی ارگانیک کشاورزی به عنوان پایلوت انتخاب شد.



نظام الدین برزگری در این جلسه بیان کرد: در استان قزوین که قطب صنعت و کشاورزی است باید استانداردسازی محصولات دانش بنیان جدی گرفته شود.



وی افزود: انتظار داریم با همکاری استانداری، اتاق بازرگانی و اداره استاندارد در بخش محصولات صنعتی و کشاورزی استانداردهای جدیدی تعریف شود.



کاهش ضایعات با استانداردسازی



برزگری استانداردسازی کالا را موجب کاهش ضایعات در بخش تولید دانست و تصریح کرد: با استانداردسازی می توان ضمن افزایش بهره وری و تولید به کم شدن ضایعات و صرفه جویی در هزینه ها کمک کرد.



این مسئول بیان کرد: سیسات سازمان استاندارد واگذاری برخی امور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدیریت دستگاههای اجرایی در استانداردسازی است و تلاش می کنیم از مراکز علمی و دانشگاهی و کسانی که می توانند به توسعه صنعت استاندارد کمک کنند استفاده بیشتری کنیم.



در این جلسه محمدرضا صفری رئیس جهاد کشاورزی استان با ارائه گزارش کوتاهی از وضعیت کشاورزی استان اظهارداشت: در حال حاضر الگوی تولید محصولات سالم در کشور هستیم و می توانیم با استانداردسازی این محصولات در کشور پیشرو باشیم.



وی افزود: به روز کردن استانداردها و استفاده از تولیدکندگان برای تعریف استانداردهای جدید و نظارت از سوی سازمان استاندارد می توان به کیفیت کالا کمک کرد.



در ادامه احمد عجم استاندار قزوین از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت: استان قزوین آمادگی پایلوت شدن در دریافت استاندارد برای محصولات کشاورزی ارگانیک را دارد و می تواند یکی از مصوبات اولین جلسه شورای استاندارد باشد.



برزگری رئیس سازمان استاندارد ملی ایران با درنظر گرفتن قابلیتهای کشاورزی استان با پایلوت شدن قزوین در استانداردسازی محصولات کشاورزی ارگانیک مواففت کرد.