اختصاص 3500 میلیارد ریال به خشکسالی روستاها/ اتخاذ تدابیر ویژه برای فلات مرکزی

مجید نامجو در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته به منظور اختصاص بودجه های خشکسالی و جبران زیان های ناشی از آن در کشور، گفت: سال گذشته بیش از 3 هزار و 500 میلیارد ریال از درآمدهای نفتی به بحث خشکسالی روستاها تخصیص یافت که اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شد.

وزیر نیرو بر لزوم توجه به خشکسالی در ایران مرکزی و برنامه ریزی ویژه بخش آب کشور برای این مناطق تاکید کرد و اظهار داشت: افزایش مصرف آب، تغییر اقلیم و گرمایش زمین در مناطق مرکزی ایران، استفاده از آب های مرزی، پساب ها، آب شیرین کن ها، بازچرخانی آب و مدیریت تقاضا؛ راه های علاج بخشی در مناطق خشک کشور محسوب می شود.

نامجو همچنین از برنامه ریزی برای تعیین تکلیف وضعیت برداشت آب از هریرود در حاشیه اجلاس غیرمتعهدها سخن گفت و افزود: سد سلما و موضوع هریرود از جمله مباحث طرح شده بود که قرار است نشستی با حضور مقامات کشور افغانستان برگزار شود و تفاهم نامه ای به درخواست ترکمن ها در خصوص موضوع هریرود نیز تهیه شود.

وی با اشاره به اجلاس شورای حکام مرکز مدیریت آب شهری، بیان داشت: وضع آب آشامیدنی در جهان بسیار بدتر از آن چیزی است که در ذهن ما بوده است و به دلیل تغییر اقلیم و گرمایش زمین، بسیاری از کشورها اتاق های بحران و اضطراری برای این منظور تشکیل داده اند که نشان می دهد، موضوع بسیار جدی است.

به گزارش مهر، یکی از مهم ترین برنامه ها و تدابیر ویژه دولت در حال حاضر اجرای طرح بزرگ انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران به منظور جلوگیری از ادامه بی آبی و خشکسالی در مناطق وسیعی از مرکز ایران است.

در قالب این طرح، قرار است در فاز اول انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران 500 میلیاردمترمکعب آب دریا به مرکز ایران منتقل و مورد استفاده صنایع و همچنین رونق کشاورزی در این مناطق قرار گیرد.

هم اکنون به دلیل عدم دسترسی بخش های وسیعی از مرکز ایران به منابع کافی آبی، به گفته مقامات وزارت نیرو توسعه چندانی به لحاظ صنعتی و انجام سرمایه گذاری های بزرگ در این مناطق شکل نگرفته و آبرسانی در قالب این پروژه عظیم؛ مهم ترین راهکار حل این بحران آبی در فلات مرکزی ایران است.