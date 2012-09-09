اکران رایگان فیلم "بی خداحافظی" به مناسبت روز سینما در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی آقاکوچک زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به رغم حذف روز سینما از تقویم، امسال نیز چون سالیان گذشته روز ملی سینما در استان خوزستان گرامی داشته می شود.

وی با بیان اینکه روز سینما برای ما همچنان وجود دارد، افزود: هدف ما ارج نهادن به فعالان سینمایی است.



آقاکوچک زاده با اشاره به اینکه سینما با توجه به گستردگی و شاخه های متعدد پیش از این تنها یک روز به نامش اختصاص یافته بود، تصریح کرد: این در حالی است که برای بسیاری از مشاغل و شاخه های صنعتی یک روز در تقویم در نظر گرفته شده است.



وی ادامه داد: به این ترتیب حذف این یک روز جفا به سینما و فعالان عرصه سینمای کشور است.



معاون سینمایی حوزه هنری خوزستان از تدارک برنامه های متنوع به منظور گرامیداشت 21 شهریور ماه، روز سینما خبر داد و گفت: برگزاری مراسم گرامیداشت این روز در سینما بهمن اهواز در 20 شهریور ماه برگزار می شود.



وی با اشاره به تجلیل از پیشکسوتان عرصه سینما، فعالان و کارکنان سینمایی استان در این روز، گفت: همچنین در این راستا از رسانه های فعال در حوزه سینما و برخی دستگاه های اجرایی استان که همکاری ویژه ای با حوزه هنری داشته اند، تقدیر می شود.



آقاکوچک زاده با اشاره به اینکه به همین مناسبت برنامه نمایش رایگان فیلم در سانس شش تا هشت این سینما اجرا می شود، تصریح کرد: نمایش فیلم بی خداحافظی به کارگردانی احمد امینی برای نخستین بار در استان و به صورت رایگان در یک سانس به نمایش در می آید.



وی اجرای موسیقی توسط عبدالله صادقی و برگزاری مسابقه سینمایی را از دیگر برنامه های گرامیداشت این روز در سینما بهمن اهواز اعلام کرد