کارگردان فیلم "مصائب چارلی" که برنده جایزه دومین اثر سینمایی با موضوع مقاومت در برابر اشغالگران از جشنواره فیلم مستقل "افق نو" شد ضمن بیان این مطلب، حضور این جشنواره در عرصه سینما را مثبت ارزیابی کرد و گفت: جشنواره "افق نو" پدیده تازه‌ای در عرصه سینما است چرا که حضور فیلمسازان و منتقدان سینمای مستقل و به معترض به سیاست‌های حاکم در جهان به ویژه آمریکا گردهم آمدند که این گردهم آیی از جهت تبادل اندیشه مفید واقع شد.

وی در ادامه افزود: اما نکته قابل تامل در برگزاری چنین جشنواره‌هایی ایجاد فضای گسترده برای برقراری ارتباط بین فیلمسازان سینمای مستقل بود که متاسفانه این تبادل اندیشه آن گونه که باید اتفاق نیافتاد.

کارگردان فیلم تحسین شده مصائب چارلی در نخستین جشنواره فیلم مستقل "افق نو" در ادامه افزود: در جشنواره‌ای که عنوان بین‌المللی را به همراه دارد آنچه بیش از نمایش فیلم اهمیت دارد ایجاد ارتباط بین فیلمسازان حاضر است.

وی در ادامه افزود: در واقع ایجاد فضای گفتگو بین فیلمسازان ایده‌های خوب و ناب را به هر یک از آنها در ایجاد این تعامل می‌دهد. این در حالی است که جشنواره افق نو از این ناحیه دچار کاستی‌هایی بود.

سعادت‌نیا در ادامه افزود: به‌عنوان مثال من یکی از منتقدان تونسی که اتفاقا فیلم مرا نیز دیده بود را در شب اختتامیه دیدم و تنها برای دقایقی فرصت تبادل نظر پیش آمد، از سوی دیگر با یک داور آمریکایی که فیلم مرا دیده بود و نسبت به آن نگاه مثبت داشت هم در همان شب فرصت گپ و گفت فراهم شد.

وی در ادامه افزود: نفس برگزاری جشنواره سینمای مستقل به معنای واقعی نیکو و البته ضروری است اما باید فضای گفتگو ایجاد شود، اهمیت این موضوع زمانی نمود پیدا می‌کند که متوجه باشیم این جشنواره با نگاه به فیلم‌های مستقل و انتقادی نسبت به موضوعاتی چون تبعیض نژادی، خودکامگی حکومت‌ها و جنبش های مردم در برابر حکومت شکل گرفته است.

این فیلمساز در پایان افزود: تنوع فیلم سینمای مستقل از نکات خوب در این جشنواره بود اما به اعتقاد من این جشنواره از جهت فرم اجرا و تنوع فیلم و فیلمساز برای سالهای آینده باید به پختگی کامل برسد.