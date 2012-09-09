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۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۱۴

ستار فرهادی نیا:

کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری مهرماه آغاز می شود

کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری مهرماه آغاز می شود

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی کوهرنگ گفت: کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری مهرماه سالجاری آغاز می شود.

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کوچ عشایر در استان چهارمحال و بختیاری مهرماه سالجاری آغاز می شود.

وی گفت: عشایر در مناطق مختلف شهرستان کوهرنگ از جمله بازفت، بخش مرکزی کوهرنگ  و ....  ازابتدای اردیبهشت امسال مستقر شده بودند که با آغاز فصل بارش در حال آماده شدن برای کوچ هستند.

ستار فرهادی نیا بیان داشت: کوچ عشایر استان چهارمحال و بختیاری مهرماه آغاز و مقصد این عشایر استان خوزستان است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ ادامه داد:عشایراستان چهارمحال و بختیاری یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشت و لبنیات در منطقه هستند.

کد مطلب 1692779

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