کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری مهرماه آغاز می شود

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کوچ عشایر در استان چهارمحال و بختیاری مهرماه سالجاری آغاز می شود.
وی گفت: عشایر در مناطق مختلف شهرستان کوهرنگ از جمله بازفت، بخش مرکزی کوهرنگ و .... ازابتدای اردیبهشت امسال مستقر شده بودند که با آغاز فصل بارش در حال آماده شدن برای کوچ هستند.
ستار فرهادی نیا بیان داشت: کوچ عشایر استان چهارمحال و بختیاری مهرماه آغاز و مقصد این عشایر استان خوزستان است.
بخشدار مرکزی کوهرنگ ادامه داد:عشایراستان چهارمحال و بختیاری یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشت و لبنیات در منطقه هستند.
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