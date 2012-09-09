به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه نزدیکترین ایده و سازگارترین و سالمترین راه برای دستیابی به اقتصاد اسلامی توسعه تعاونیهاست، گفت: در شرایطی که اقتصاد جهان مبتنی بر نظام سرمایهداری است، حضور و نقش تعاونیها بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و باید تلاش کنیم، بیش از گذشته با تمام توان تعاونیها را در جمهوری اسلامی ایران توسعه داده و در سال پایانی دولت آن را به حد اعلا برسانیم.
محمدرضا رحیمی ظهر امروز (یکشنبه) در هفتمین جشنواره ملی تعاونیهای برتر کشور با قدردانی از برگزارکنندگان این جشنواره با تأکید بر اینکه دولت متعهد به ادامه نهضت و راه تعاونیهاست، تصریح کرد: برای توسعه تعاونیها تصمیم داریم یکی از جلسات دولت را در آینده نزدیک به جلسه مشترک هیأت وزیران و نمایندگان تعاونیها اختصاص داده و در آن جلسه تمامی درخواستها و نیازهای تعاونیها را مورد بررسی قرار دهیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: تلاش خواهیم کرد، در آن جلسه تمامی ناهمواریها را از سر راه تعاونیها برداشته و در حد امکان مصوباتی برای آنان به تصویب برسانیم.
رحیمی با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در تهران اظهار داشت: این اجلاس باعث کوری چشم دشمنان جمهوری اسلامی ایران شد و ناراحتی و عصبانیت آنان به جایی رسیده که سفارت ایران در کانادا را تعطیل میکنند و رژیم صهیونیستی نیز بلافاصله به آنان تبریک میگوید.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در شرایطی که صاحبان اقتصادهای کلان، اقتصادهای دیگر را در خود بلعیدهاند، کشورهای عضو جنبش عدم تعهد باید برای مقابله با این ثروتاندوزی دست به تأسیس بانک مشترک بزنند.
رحیمی در ادامه با اشاره به توصیه اسلام به تعاون و همکاری خاطر نشان کرد: در هیچ مکتبی تا بدین حد بر موضوع تعاون تأکید نشده و حتی آیهای از آیات قرآن به این موضوع اختصاص یافته است و بر تعاون و همکاری در زمینه نیکی و تقوا توصیه شده است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: خداوند در ادامه این آیه میفرماید در گناه و دشمنی با یکدیگر تعاون نکنید و انسان را از تعاون در گناه و دشمنی نهی کرده و وعده عذاب میدهد.
عضو سابق دولت زهر در کام دانشجویان میریزد
رحیمی با اشاره به سخنان شخصی که در جمع دانشجویان دولت را زیر سوال برده است، گفت: کسی که در جمع دانشجویان یکطرفه صحبت کرده و دولت را متهم میکند، در واقع به دنبال تعاون در نیکی و تقوا نیست، بلکه به دنبال گناه و آلودگی است و زهر در کام دانشجویان و جامعه میریزد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: این شخص در زمانی که در دولت مشغول بکار بود و پیش از آنکه از دولت طرد شود، حدود 21 میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از 30 میلیارد تومان بالغ می شود، به طور غیر قانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که 4 سال از آن تاریخ می گذرد، عودت نداده است، که با این پول می شود به هزاران دانشجو وام تحصیلی داد.
وی گفت: پیشنهاد میشود برای روشن شدن واقعیت، جمعی از دانشجویان متعلق به دانشگاه های مختلف در مورد ادعای ایشان و ادعای بنده تحقیق کنند و به داوری بنشینند.
رحیمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که همگان را به اقتصاد مقاومتی دعوت کردند، اظهار داشت: از طریق اقتصاد مقاومتی میتوانیم در مقابل تحریم دشمنان بایستیم.
کالاهایشان را چند برابر میفروشند!
معاون اول رئیس جمهور افزود: البته کسانی در درون کشور هستند که با دشمنان هماهنگ بوده و با اخلال در قیمت ارز کالاهای خودشان را چند برابر به فروش میرساندند، این افراد مال حرام میاندوزند و در جهت تعاون و اقتصاد مقاومتی گام برنمیدارند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در شرایط تحریم به شدت محتاج حضور تعاونیها هستیم، گفت: تعاونیها میتوانند با رونق بخشیدن و توانمند کردن اقتصاد کشور و ایجاد اقتصاد مقاومتی دوام کشور در برابر دشمنان را چند برابر ارتقاء دهند.
رحیمی همچنین با اشاره به نظام توزیع زنجیرهای جدیدی که قرار است توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهاندازی شود، گفت: باید این نظام توزیع را سراسری کرده و با ارائه کالاها و تولیدات داخل در شهرهای بزرگ، تعاونیها را توسعه دهیم.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از هر هفت نفر در جهان یک نفر عضو تعاونی است، گفت: این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران از هر سه نفر یک نفر عضو تعاونیهاست و این یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که در زمینه توسعه تعاونیها پیشرو است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در حال حاضر 180 هزار تعاونی با 43 میلیون نفر عضو و با 2.3 میلیون نفر اشتغال در کشور در حال فعالیت هستند.
رحیمی افزود: هم اکنون 84 هزار تعاونی تولیدی در کشور وجود دارد که 47 درصد از آنها در گرایشهای صنعتی، معدنی و عمرانی، 30 درصد در بخش کشاورزی و روستایی و 20 درصد در بخش مسکن فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه 10 میلیون نفر از اعضای تعاونیها را بانوان تشکیل میدهند، گفت: 23 درصد از آنها عضو هیأت مدیره و 17 درصد از اعضا هستند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به توسعه تعاونیها در دولت نهم و دهم و مقایسه آن در دولتهای پیشین خاطر نشان کرد: در دولت هفتم و هشتم تعداد 38 هزار تعاونی با عضویت 2 میلیون و 900 هزار نفر و اشتغالزایی برای 467 هزار نفر تشکیل گردید که این آمار در دولت نهم و دهم به بیش از 93 هزار تعاونی و عضویت حدود 31 میلیون نفر و اشتغالزایی برای بیش از 1 میلیون و 300 هزار نفر بالغ شد.
رحیمی ادامه داد: عملکرد هفت ساله دولت نهم و دهم در مقایسه با 8 سال قبل از آن بیانگر 145 درصد رشد در تعداد تعاونیها، 965 درصد رشد در تعداد اعضاء تعاونیها و همچنین 183 درصد رشد در میزان اشتغالزایی تعاونیها میباشد و همچنین در دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم 32 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی به تعاونیها واگذار شده است.
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