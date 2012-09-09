به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه راه‌آهن، کاظم امانی ضمن بیان مطلب فوق گفت: چند روز است این قضیه را پیگیری می‌کنیم و شنبه هم به علی کفاشیان نامه زدیم اما متاسفانه امروز یکشنبه که به فدراسیون فوتبال مراجعه کردیم، متوجه شدیم نامه ما را نگاه هم نکرده‌اند. به فدراسیون یادآوری کردیم پیگیر قضیه باشد زیرا وقت خیلی کم است و باید هرچه زودتر در این رابطه تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به مذاکرات باشگاه با نبی افزود: با ایشان صحبت کردیم اما گفتند فدراسیون نمی‌تواند کاری انجام دهد و باید با مدیر ورزشگاه آزادی صحبت کنید. ما قانونا باید در ورزشگاه خودمان بازی کنیم اما از این امتیاز محروم هستیم و طبق قانون در این چند ساله مجبوریم در ورزشگاه آزادی بازی کنیم، به همین دلیل با ورزشگاه قرارداد بستیم و پول هم پرداخت کردیم.

قائم مقام باشگاه راه‌آهن اضافه کرد: حدود 32 میلیون تومان پول اجاره داده‌ایم و حداقل 8 میلیون تومان هم هزینه‌های جانبی داریم. در حقیقت برای یک بازی نه تنها از امتیاز میزبانی محروم هستیم بلکه باید 40 میلیون تومان هم هزینه کنیم که این عادلانه نیست. با این حال این هزینه‌ها را هم متقبل شده‌ایم اما ناگهان به ما می‌گویند که امکان برگزاری بازی در آزادی نیست و باید به ورزشگاه تختی بروید.

وی با ناعادلانه خواندن این تصمیم تاکید کرد: این چه قانونی است که دو تیم پرسپولیس و استقلال در سال 22 یا 23 بازی در زمین خود انجام می‌دهند اما سایر تیم‌های تهرانی باید 15 بازی در زمین خود انجام دهند. تازه مواردی مثل بازی با تراکتورسازی هم پیش می‌آید که مجبور می‌شویم در ورزشگاه تختی بازی کنیم و به این ترتیب یک بازی دیگر هم کم می‌شود.

امانی ادامه داد: در این شرایط می‌آیند و بازی با استقلال را هم به جای دیگری منتقل می‌کنند که کادر فنی ما با آن موافق نیست. به عقیده من این اوج بی‌عدالتی است و فدراسیون و سازمان لیگ نباید چنین تصمیماتی اتخاذ کنند.

وی در ادامه صحبت‌هایش پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه کرد: حاضریم بازی را در ورزشگاه خودمان و بدون تماشاگر انجام دهیم. اگر قبول نمی‌کنند بازی را در ورزشگاه کیش که ورزشگاه دوم ماست، برگزار کنند. اگر این شرایط را نمی‌پذیرند بهتر است بازی پرسپولیس را از یکشنبه 26 شهریور به دوشنبه 27 شهریور بیاندازند تا مشکل زمین چمن را برطرف کنند.

قائم مقام باشگاه راه‌آهن خاطرنشان کرد: البته نباید فراموش کنیم بارها در استادیوم آزادی در فاصله 24 ساعت دو بازی برگزار کرده‌اند اما حالا چنین مواردی را مطرح می‌کنند. امروز هم ما چند پیشنهاد داده‌ایم که همه منطقی است ولی اگر با این پیشنهادات کنار نیایند ممکن است آخرین راه پیش روی ما، حاضر نشدن در این بازی باشد.