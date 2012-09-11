انتقاد معاون سیاسی انتظامی فرماندار کرج از عدم ساماندهی فاضلاب شهری

سید شکرالله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر به دلیل عدم اجرای طرح فاضلاب شهری در کرج و شهرهای تابعه شهرستان، فاضلاب منازل خانگی در معابر و خیابانهای شهر جاری می شود که باید با برنامه ریزی دستگاه های ذی ربط ساماندهی شود.

وی افزود: در حال حاضر طرح فاضلاب شهری کرج که از سال 73 در دستور کار قرار گرفته در حدود 500 کلیومتر لوله گذاری در مناطق مهرشهر، عظیمیه و رجایی شهر انجام شده است که در صورت اتمام این طرح مشکل هدایت فاضلاب خانگی را برطرف می شود.



وی با اشاره به اینکه تا زمان اتمام این طرح فاضلاب های خانگی باید ساماندهی شوند، یادآور شد: تا زمان اتمام کامل این طرح که تاکنون در حدود 140 هزار نفر را تحت پوشش داده است باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که جاری شدن این فاضلابها در معابر منجر به بروز بیماری نشود.



افتخاری تصریح کرد: لازم است هرچه سریعتر و با اهتمام جدی مسئولان، فاضلاب کلانشهر کرج ساماندهی شود.

