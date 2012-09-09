به گزارش خبرنگار مهر، یونس محمدی بعدازظهر یکشنبه در نشست بررسی برنامه‌های هفتمین دوره جشنواره ملی مشاعره رضوی در بوشهر به حضور وزیر ارشاد در هفتمین جشنواره ملی مشاعره رضوی در بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: این جشنواره 30 شهریورماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت بالای این جشنواره، حضور وزیر ارشاد را نشانگر اهمیت بالای این جشنواره عنوان کرد و ادامه داد: برای برگزاری این جشنواره یک‌میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر از تامین 500 میلیون ریال آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و اضافه کرد: مابقی اعتبارات مورد نیاز برای برگزاری این جشنواره باید از سوی استانداری بوشهر تامین شود.

وی به برگزاری سومین جشنواره استانی دانش آموزی مشاعره رضوی در 21 شهریورماه در بوشهر برای انتخاب پنج نفر برای راه‌یابی به مرحله نهایی هفتمین جشنواره ملی مشاعره رضوی اشاره کرد و گفت: از 400 نفر دانش آموز متقاضی شرکت در سومین جشنواره استانی مشاعره رضوی 45 نفر به مرحله نهایی راه یافته اند.

محمدی همچنین به انجام داوری تلفنی از 700 نفر متقاضی شرکت در جشنواره ملی مشاعره رضوی اشاره کرد و افزود: 70 نفر برای ورود به مرحله نیمه نهایی برگزیده شده‌اند که مرحله نیمه نهایی هفتمین دوره جشنواره ملی مشاعره رضوی 29 شهریور ماه برای انتخاب هشت نفر برتر برگزار می‌شود.

وی به حضور سه نفر از برترین های سومین جشنواره استانی دانش آموزی مشاعره رضوی در اختتامیه دهمین جشنواره بین‌المللی رضوی در مشهد اشاره کرد و بیان داشت: سه نفر برتر جشنواره ملی مشاعره رضوی نیز به آئین اختتامیه این جشنواره در مشهد اعزام می شوند.