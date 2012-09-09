  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

گرجی پور خبرداد:

اجرای 15طرح کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد

اجرای 15طرح کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از تصویب 15طرح کشاورزی با اعتبار82 میلیارد و 899 میلیون ریال در کارگروه کشاورزی استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرجی پور بعداز ظهر یکشنبه در کارگروه کشاورزی استان گفت: از این تعداد هفت طرح با اعتبار 70 میلیارد و 849 میلیون ریال شامل پروژه پرورش مرغ گوشتی، تعاونی حمل جوجه و کود مرغی است.

وی بیان کرد: چهار طرح پرورش ماهی به اعتبار 945 میلیون تومان مربوط به شهرستان دنا در این کار گروه مصوب شد.

گرجی پور اظهار داشت: از دیگر طرحهای مصوب، پنج طرح با اعتبار هشت میلیارد و 900 میلیون ریال شامل دو طرح‌ پروار بندی گوساله و و سه طرح تعاونی گاوی شیری مربوط به شهرستان بهمئی است.

وی افزود: سه طرح پرورش گاو شیری، پرواربندی گوساله و حمل کود مرغی با اعتبار سه میلیارد و 150 میلیون ریال مربوط به شهرستان بویراحمد هم دراین کارگروه مصوب شد.

این مسئول ظرفیتهای توسعه بخش کشاورزی این استان را بیشمار عنوان کرد و گفت: وجود 10 درصد آب کشور در این استان، خاک حاصلخیز و همچنین تنوع آب و هوایی از جمله مزایای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.

وی تصریح کرد: دولت با تمام توان از بخش کشاورزی حمایت می کند و امسال 90 میلیارد تومان تسهیلات برای این بخش درنظر گرفته شده است.

کد مطلب 1692802

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها