اجرای 15طرح کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرجی پور بعداز ظهر یکشنبه در کارگروه کشاورزی استان گفت: از این تعداد هفت طرح با اعتبار 70 میلیارد و 849 میلیون ریال شامل پروژه پرورش مرغ گوشتی، تعاونی حمل جوجه و کود مرغی است.

وی بیان کرد: چهار طرح پرورش ماهی به اعتبار 945 میلیون تومان مربوط به شهرستان دنا در این کار گروه مصوب شد.

گرجی پور اظهار داشت: از دیگر طرحهای مصوب، پنج طرح با اعتبار هشت میلیارد و 900 میلیون ریال شامل دو طرح‌ پروار بندی گوساله و و سه طرح تعاونی گاوی شیری مربوط به شهرستان بهمئی است.

وی افزود: سه طرح پرورش گاو شیری، پرواربندی گوساله و حمل کود مرغی با اعتبار سه میلیارد و 150 میلیون ریال مربوط به شهرستان بویراحمد هم دراین کارگروه مصوب شد.

این مسئول ظرفیتهای توسعه بخش کشاورزی این استان را بیشمار عنوان کرد و گفت: وجود 10 درصد آب کشور در این استان، خاک حاصلخیز و همچنین تنوع آب و هوایی از جمله مزایای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.

وی تصریح کرد: دولت با تمام توان از بخش کشاورزی حمایت می کند و امسال 90 میلیارد تومان تسهیلات برای این بخش درنظر گرفته شده است.