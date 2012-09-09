توسعه بخش کشاورزی در سیستان سهم به سزایی در اشتغال جوانان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا ظهر یکشنبه در جمع عشایر منطقه سیستان اظهار داشت: سیستان از ظرفیت ‌های خوبی در زمینه های مختلف به ویژه انرژی باد و خورشید برخوردار است و دولت نیز اعتبارات خوبی برای توسعه این منطقه صرف کرده که باید به درستی از آنها استفاده شود.

وی گفت: ایجاد زیرساخت ‌های لازم برای توسعه استان از جمله گازرسانی، خط آهن، جاده ترانزیتی و... افق روشنی را برای حمایت از منابع بومی ترسیم کرده است.

وی افزود: با خدمات زیربنایی انجام شده توسط دولت و مسئولان، فصل جدیدی در توسعه و عمران سیستان و بلوچستان آغاز شده است.

فرماندار زابل همچنین با اشاره به مشکلات عشایر منطقه بیان داشت: رها سازی آب برای عشایر حاشیه کوه خواجه و رفع مشکلات جاری آنان از اقدامات ضروری است که باید در دستور کار قرار ‌گیرد.

وی به سفر اخیر استاندار سیستان و بلوچستان به منطقه سیستان نیز اشاره کرد و گفت: رهنمودهای استاندار در جمع معتمدان و مدیران سبب تقویت روحیه خدمتگزاران دولت در این خطه از میهن اسلامی شده و دلگرمی بیشتری در بین مردم برای داشتن استانی آباد ایجاد کرده است.