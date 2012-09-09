وزیر امور خارجه فردا به تبریز سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر بنا به اعلام استانداری آذربایجان شرقی علی اکبر صالحی صبح روز دوشنبه هفته جاری برای بازدید از مناطق زلزله زده اهر ، هریس و ورزقان وارد فرودگاه بین المللی تبریز می شود.



این گزارش حاکی است ، وزیر امور پس از بازدید از این مناطق در شورای اداری استان آذربایجان شرقی نیز شرکت می کند.



قبل از این وزرای کشور ، راه و شهرسازی ، آموزش و پرورش و سایر مسئولین کشوری با حضور در استان آذربایجان شرقی از نزدیک با مشکلات مردم زلزله زده این استان آشنا شدند.

