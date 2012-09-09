هیئت ژیمناستیک تبریز مقام قهرمانی رقابت های کشوری را ازآن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری این دوره از رقابتهای ژیمناستیک هنری با حضور 12 تیم در سالن شهید برادران آذرپی مجموعه ورزشی شیرودی تهران انجام شد و تیم آذربایجان شرقی قهرمانی این دور از رقابتها را از آن خود کرد.
گفتنی است: تیم های برق شیراز و خانه ژیمناستیک همدان به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم تیمی ایستادند و در ادامه تیم هایی از جمله هیئت ژیمناستیک اراک ، خانه ژیمناستیک زنجان ، خانه ژیمناستیک کردستان ، هیئت ژیمناستیک ایلام ، هیئت ژیمناستیک یزد ، خانه ژیمناستیک قم ، فجر تهران ، مهرام قزوین و خانه ژیمناستیک رشت ، در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
محمد نقی زاده ورزشکار تبریزی در رشته خرک حلقه به مقام اولی رسید و فتاح زارع نژاد در رشته ی دار حلقه درمقام سومی به کار خود پایان داد.
در ادامه نیز فتاح زارع نژاد در رشته بارفیکس به مقام سوم رسید.
تبریز - خبرگزاری مهر: مسابقات ژیمناستیک دسته یک کشوری با قهرمانی هیئت ژیمناستیک آذربایجان شرقی به کار خود خاتمه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری این دوره از رقابتهای ژیمناستیک هنری با حضور 12 تیم در سالن شهید برادران آذرپی مجموعه ورزشی شیرودی تهران انجام شد و تیم آذربایجان شرقی قهرمانی این دور از رقابتها را از آن خود کرد.
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