75 هزار ایرانی به حج تمتع مشرف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد موسوی ظهر یکشنبه در همایش بزرگ آداب دیدار، با بیان اینکه حج بالاترین فرصت اثبات بندگی است، عنوان کرد: حج نشانه بندگی خالص خداوند بوده که در آن آدمی با پاک کردن گرد و غبار دنیوی به فطرت پاک انسانی می رسد.

وی با بیان اینکه عرفات بهترین فرصت برای دست یابی به عفو و بخشش الهی است، تصریح کرد: حجاج این فرصت بزرگ را مغتنم شمرده و از طریق این موهبت خود را به دژ مستحکم الهی رسانده و در دنیا و آخرت عاقبت به خیر شوند.

حجت الاسلام موسوی در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری 75 هزار زائر ایرانی به حج تمتع مشرف می شوند، افزود: این زوار در قالب 449 کاروان به سفر حج اعزام خواهند شد.

وی در مورد سهمیه ایران برای زوار حج تمتع نیز اظهار داشت: متاسفانه در سال جاری کشور عربستان سهمیه ایران را به 20 هزار نفر کاهش داده است.

این مسئول در مورد علت کاهش سهیمه زوار ایرانی نیز گفت: وزیر حج عربستان در توضیح این موضوع به آیین نامه ها و قوانین آن کشور استناد کرده و تاکنون پیگیری های وزارت امور خارجه ایران نیز برای افزایش سهمیه نتیجه نداده است.

وی همچنین متقاضیان ثبت نامی برای حج عمره را در کشور 6 میلیون نفر اعلام کرد و اظهار داشت: از سال آینده تمامی ثبت نامی های عمره بر اساس نوبت اعزام می شوند و سهمیه های موجود نیز حذف خواهند شد.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه از 4 تا 29 مهر ماه سال جاری227 پرواز رفت زائران ایرانی انجام می‌شود، تصریح کرد: پروازهای برگشت زائران حج تمتع امسال نیز از 10 آبان ماه آغاز می‌شود.

همایش بزرگ آداب زیارت، یکشنبه با حضور رئیس سازمان حج و زیارت کشور و جمعی از مسئولان استانی در محل بوستان بش قارداش بجنورد برگزار شد.