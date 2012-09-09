5 انتصاب در استانداری البرز انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتصابات جدید در استانداری البرز که از سوی عیسی فرهادی ابلاغ شد، به قرار زیر است:

علیرضا بدری مشاور استاندار و مدیرکل پدافند غیرعامل منصوب شد



استاندار البرز طی حکمی علیرضا بدری را به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل پدافند غیرعامل منصوب کرد.

متن این حکم به این شرح است:



نظر به تعهد وتجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور اینجانب و مدیرکل پدافند غیرعامل منصوب می شوید.

امید است در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سر لوحه قرار دان عدالت گستری، مهر ورزی با بندگان خدا ، خدمت گذاری به آحاد ملت ،تعالی معنوی کشور در اجرای دقیق سیاستها وتصمیمات دولت خدمت گذار با ملحوظ نمودن قوانین ومقررات مربوطه موفق وموئید باشید.

یحیی رمضانی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز منصوب شد



استاندار البرز طی حکمی یحیی رمضانی را به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز منصوب کرد.

متن این حکم به این شرح است:



نظر به تعهد وتجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری منصوب می شوید.



امید است در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سر لوحه قرار دان عدالت گستری، مهر ورزی با بندگان خدا ، خدمت گذاری به آحاد ملت ،تعالی معنوی کشور در اجرای دقیق سیاستها وتصمیمات دولت خدمت گذار با ملحوظ نمودن قوانین ومقررات مربوطه موفق وموئید باشید.

علی تیرداد سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات استانداری البرز منصوب شد



استاندار البرز طی حکمی علی تیرداد را به عنوان سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات استانداری البرز منصوب کرد.

متن این حکم به این شرح است:



نظر به تعهد وتجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات استانداری منصوب می شوید.

امید است در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سر لوحه قرار دان عدالت گستری، مهر ورزی با بندگان خدا ، خدمت گذاری به آحاد ملت ،تعالی معنوی کشور در اجرای دقیق سیاستها وتصمیمات دولت خدمت گذار با ملحوظ نمودن قوانین ومقررات مربوطه موفق وموئید باشید.



غلامرضا رحیمی مدیر کل دفتر سیاسی وانتخابات استانداری البرزمنصوب شد



استاندار البرز طی حکمی غلامرضا رحیمی را به عنوان مدیر کل دفتر سیاسی وانتخابات استانداری البرز منصوب کرد.

متن این حکم به این شرح است:



نظر به تعهد وتجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر کل دفتر سیاسی وانتخابات استانداری منصوب می شوید.

امید است در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سر لوحه قرار دان عدالت گستری، مهر ورزی با بندگان خدا ، خدمت گذاری به آحاد ملت ،تعالی معنوی کشور در اجرای دقیق سیاستها وتصمیمات دولت خدمت گذار با ملحوظ نمودن قوانین ومقررات مربوطه موفق وموئید باشید.



فرهاد پارسایی سر پرست حراست استانداری منصوب شد



استاندار البرز طی حکمی فرهاد پارسایی را به عنوان سرپرست حراست استانداری البرز منصوب کرد.

متن این حکم به این شرح است:



نظر به مراتب تعهد وتجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت به عنوان سرپرست حراست استانداری منصوب می شوید.



امید است در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سر لوحه قرار دان عدالت گستری، مهر ورزی با بندگان خدا ، خدمت گذاری به آحاد ملت ،تعالی معنوی کشور در اجرای دقیق سیاستها وتصمیمات دولت خدمت گذار با ملحوظ نمودن قوانین ومقررات مربوطه موفق وموئید باشید.