خفقان شدید در اردن/ شش معترض دیگر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، یک منبع قضایی اردنی اعلام کرد: شش نفر از اعضای فعالان اردنی در شهر الطفیله در جنوب کشور به اتهام تلاش ضد نظام بازداشت شده اند.

این منبع افزود: این افراد متهم به تلاش ضد نظام و دامن زدن به مشکلات سیاسی در کشور هستند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی اردن "محمد معابره" فعال سیاسی اردنی را پس از حمل پلاکاردی که در آن به عبدالله دوم و ملکه رانیا توهین شده بود، بازداشت کردند.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی اردن اواخر شب گذشته 9 نفر را بازداشت کردند که هفت نفر از شهر الطفیله و دو نفر دیگر از منطقه الطفایله در شرق امان هستند.