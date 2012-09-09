  1. بین الملل
۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۰۸

خفقان شدید در اردن/ شش معترض دیگر بازداشت شدند

خفقان شدید در اردن/ شش معترض دیگر بازداشت شدند

یک منبع قضایی اردنی بازداشت شش نفر از فعالان سیاسی این کشور را به اتهام تلاش ضد رژیم عبدالله دوم تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، یک منبع قضایی اردنی اعلام کرد: شش نفر از اعضای فعالان اردنی در شهر الطفیله در جنوب کشور به اتهام تلاش ضد نظام بازداشت شده اند.

این منبع افزود: این افراد متهم به تلاش ضد نظام و دامن زدن به مشکلات سیاسی در کشور هستند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی اردن "محمد معابره" فعال سیاسی اردنی را پس از حمل پلاکاردی که در آن به عبدالله دوم و ملکه رانیا توهین شده بود، بازداشت کردند.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی اردن اواخر شب گذشته 9 نفر را بازداشت کردند که هفت نفر از شهر الطفیله و دو نفر دیگر از منطقه الطفایله در شرق امان هستند.

کد مطلب 1692857

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