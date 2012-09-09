هفت مهرماه پایان تردد شناورهای فاقد پلاک در هرمزگان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشت: اگر نگاه ما به موضوع قاچاق نگاهی کلی و بر پایه مبارزه با آفت‌های اقتصادی نباشد و تنها از زاویه یک تخلف فردی بنگریم، به اهداف موردنظر دست نخواهیم یافت.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: این اراده را باید پای کار بیاوریم که از یک جنگ اقتصادی وارد شویم و با برنامه‌ریزی و حمله‌های استراتژیک به پیروزی برسیم.

عزیزی با تصریح اینکه باید به فکر ایجاد یک نظام کارآمد و با اقتدار در دریا باشیم اذعان کرد: وجود مدار ساحلی گسترده و عظیم در استان نیازمند ایجاد نظم پایدار، مستمر و موثر و بویژه با اقتدار است که باید در راستای تحقق این مسئله حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان با اشاره به لزوم ساماندهی شناورهای مسافری بیان داشت: با وجود اینکه برخی از مشکلات در مورد شناورهای مسافری پیش آمد، اما در نهایت به نتیجه مطلوبی دراین مسئله دست یافتیم.

وی ادامه داد: اقدامات صورت گرفته در مورد شناورهای مسافری علیرغم اینکه امنیت جان و رفاه مسافر را تامین کرده، در بحث قاچاق نیز کنترل ما بهتر و موثرتر شد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری بحث شناورهای مدرن مسافری همراه با امنیت جانی و رفاه مسافران به پایان خواهد رسید گفت: تا پایان امسال با الحاق شناورهای مدرن همه مشکلات حوزه حمل‌ونقل دریایی مسافران در دریا حل می‌شود.

عزیزی در ادامه نیز با تاکید براینکه هفتم مهرماه سال جاری پایان تردد شناورهای فاقد پلاک است خاطرنشان کرد: هر شناوری که کد، پروانه و هویت ندارد اجازه تردد ندارد و توقیف خواهد شد.



این مقام مسئول تصریح کرد: دریابانی استان موظف است هر شناوری را که فاقد هویت بوده را توقیف کند و سایر ادارت نیز در مورد ساماندهی شناورهای فعال در استان همکاری کنند.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اطلاع‌رسانی صحیح و لازم به مردم در مورد ممنوعیت تردد شناورهای فاقد هویت گفت: همه کسانی که صاحب شناور هستند و در هر زمینه‌هایی مانند صیادی، تفریحی، تجاری و غیره که با آن شناور قصد فعالیت دارد، می‌توانند با مراجعه به ادارات مربوطه(شیلات، میراث فرهنگی، اداره کل بنادر و دریانوردی) در جهت اخذ پلاک مراحل قانونی را پشت سر بگذارند.