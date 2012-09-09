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۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۳۰

اسماعیلی طبا تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت حوزه دین در سینما

استفاده از ظرفیت حوزه دین در سینما

قم - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: از مهم ترین اهداف این جشنواره استفاده از ظرفیت حوزه دین در سینما است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین افزود: با توجه به اینکه مراکز گوناگونی در قم به تولید علوم دینی می پردازند شرایط استفاده از ظرفیت حوزه دین در سینما فراهم است و استفاده از این ظرفیت از مهم ترین اهداف این جشنواره است.

وی با تبیین ابعاد گوناگون برگزاری این جشنواره در قم اظهار داشت: برگزاری این جشنواره می‌تواند به تعامل تجربه‌های بین هنرمندان فیلمساز استان قم و دیگر شهر ها کمک کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم  با بیان وجه امتیاز برگزاری این جشنواره در قم اذعان کرد: برگزاری این جشنواره می‌تواند به جلب نظر مسئولان استانی و ملی در اختصاص اعتبار به ساخت و تولید فیلم‌های ارزشی کمک شایانی بکند.

فعالیت دبیرخانه دائمی جشنواره نماز و نیاش به روایت دوربین در قم

اسماعیلی طبا از فعالیت دبیرخانه دائمی جشنواره نماز و نیاش به روایت دوربین در قم  خبر داد و ابراز کرد: این مهم با تلاش مسئولان برگزاری این جشنواره محقق شده است.

وی به نوع گزینش آثار توسط داوران در این جشنواره اشاره کرد و بیان داشت: ملاک داوری‌ ها انتخاب بهترین‌ ها است و دور از سلایق شخصی جوایز به کسانی اهدا می‌شود که آثار کیفی به دبیرخانه این جشنواره ارئه دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم تاکید کرد: تقویت وحمایت از آثار ارزشمند دینی موجب بالا بردن سطح کیفی وکمی در برگزاری این جشنواره می شود.
 

کد مطلب 1692862

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