به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین افزود: با توجه به اینکه مراکز گوناگونی در قم به تولید علوم دینی می پردازند شرایط استفاده از ظرفیت حوزه دین در سینما فراهم است و استفاده از این ظرفیت از مهم ترین اهداف این جشنواره است.



وی با تبیین ابعاد گوناگون برگزاری این جشنواره در قم اظهار داشت: برگزاری این جشنواره می‌تواند به تعامل تجربه‌های بین هنرمندان فیلمساز استان قم و دیگر شهر ها کمک کند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با بیان وجه امتیاز برگزاری این جشنواره در قم اذعان کرد: برگزاری این جشنواره می‌تواند به جلب نظر مسئولان استانی و ملی در اختصاص اعتبار به ساخت و تولید فیلم‌های ارزشی کمک شایانی بکند.



فعالیت دبیرخانه دائمی جشنواره نماز و نیاش به روایت دوربین در قم



اسماعیلی طبا از فعالیت دبیرخانه دائمی جشنواره نماز و نیاش به روایت دوربین در قم خبر داد و ابراز کرد: این مهم با تلاش مسئولان برگزاری این جشنواره محقق شده است.



وی به نوع گزینش آثار توسط داوران در این جشنواره اشاره کرد و بیان داشت: ملاک داوری‌ ها انتخاب بهترین‌ ها است و دور از سلایق شخصی جوایز به کسانی اهدا می‌شود که آثار کیفی به دبیرخانه این جشنواره ارئه دهند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم تاکید کرد: تقویت وحمایت از آثار ارزشمند دینی موجب بالا بردن سطح کیفی وکمی در برگزاری این جشنواره می شود.

