رهبر معظم انقلاب از مدال آوران کشور در مسابقات پارالمپیک تقدیر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسمه تعالی

قهرمانان عزیز جانباز و معلول

افتخاراتی که در مسابقات جهانی به دست آوردید، مایه ی خرسندی و سرافرازی و شادمانی ملت ایران است. صمیمانه از همه ی شما تشکر میکنم. پایبندیهایی که به ارزشها و احکام اسلامی نشان دادید نیز درخور قدردانی و سپاس جداگانه است.

خداوند همواره شما را سربلند بدارد.

سید علی خامنه ای

19/شهریور ماه/1391

گفتنی است محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک در نامه ای به رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به موفقیت های کاروان ورزشی پارالمپیک نوشته بود:فرزندان شما در کاروان ورزشی شهید رئیس علی دلواری با شعار توکل، تلاش، میثاق با شهدا و با مدد گرفتن از شهدای انقلاب اسلامی و خانواده های معظم ایشان که چشم و چراغ ملت ایران هستند، پس از پیروزیهای غرور آفرین جوانان این مرز و بوم در بازیهای المپیک، در مسابقات پارالمپیک نیز با حفظ اصول کرامت ایرانی، اسلامی توانستند مجدداً به پیروزیهای بزرگی دست پیدا کنند.

خداوند بزرگ و مهربان را شاکریم و خوشحالیم از این که موجبات شادی حضرتعالی و مردم عزیز جمهوری اسلامی ایران فراهم آمد.

بر خود لازم میدانم از مساعدتهای بی دریغ دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی تشکر و قدردانی نمایم.

