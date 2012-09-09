  1. سیاست
۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۳۵

با صدور پیامی؛

رهبر معظم انقلاب از مدال آوران کشور در مسابقات پارالمپیک تقدیر کردند

رهبر معظم انقلاب از مدال آوران کشور در مسابقات پارالمپیک تقدیر کردند

در پی موفقیت های جانبازان و معلولان کشورمان در رقابتهای پارالمپیک 2012 و همچنین در پاسخ به نامه رئیس کمیته ملی پارالمپیک، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی از افتخار ‌آفرینی های آنان قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسمه تعالی

قهرمانان عزیز جانباز و معلول

افتخاراتی که در مسابقات جهانی به دست آوردید، مایه ی خرسندی و سرافرازی و شادمانی ملت ایران است. صمیمانه از همه ی شما تشکر میکنم. پایبندیهایی که به ارزشها و احکام اسلامی نشان دادید نیز درخور قدردانی و سپاس جداگانه است.
خداوند همواره شما را سربلند بدارد.

سید علی خامنه ای
19/شهریور ماه/1391

گفتنی است محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک در نامه ای به رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به موفقیت های کاروان ورزشی پارالمپیک نوشته بود:فرزندان شما در کاروان ورزشی شهید رئیس علی دلواری با شعار توکل، تلاش، میثاق با شهدا و با مدد گرفتن از شهدای انقلاب اسلامی و خانواده های معظم ایشان که چشم و چراغ ملت ایران هستند، پس از پیروزیهای غرور آفرین جوانان این مرز و بوم در بازیهای المپیک، در مسابقات پارالمپیک نیز با حفظ اصول کرامت ایرانی، اسلامی توانستند مجدداً به پیروزیهای بزرگی دست پیدا کنند.

خداوند بزرگ و مهربان را شاکریم و خوشحالیم از این که موجبات شادی حضرتعالی و مردم عزیز جمهوری اسلامی ایران فراهم آمد.

بر خود لازم میدانم از مساعدتهای بی دریغ دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی تشکر و قدردانی نمایم.
 

کد مطلب 1692871

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