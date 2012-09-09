نمره مشروط حسابرسی شورا به صورتهای مالی شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران پیش از شروع بررسی گزارش حسابرسی صورت های مالی تلفیقی شهرداری تهران برای سال مالی 87 با اشاره به سالگرد شهادت آیت الله طالقانی از وی به عنوان پدر شوراهای اسلامی یادکرد و افزود: این مفسر بزرگ قران و مبارز بزرگ انقلابی به گردن شورها حق فراوانی دارد که شوراهای اسلامی سراسر کشور باید زندگی پر از مبارزه ایشان را سر لوحه حرکت های خود قرار دهند.

همچنین در ادامه چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر تهران مستمع آخرین گزارش حسابرسی تلفیقی از صورت های مالی سال 87 شهرداری تهران بودند که براساس اظهار نظر نهایی حسابرسی مستقل شورا ، صورت های مالی شهرداری تهران در سال 87 که تا پیش از این حالت عدم اظهار نظر را گرفته بود با انجام اصلاحاتی که از مهرماه سال گذشته بر روی آنها صورت گرفته به حالت مشروط در آمد. به گفته کارشناسان حسابرسی این وضعیت برای شهرداری تهران که طی سالهای قبل اظهار نظر بر وضعیت صورت های مالی اش غیر ممکن بوده است یک گام مثبت به سمت شفافیت مالی محسوب می شود.

رسول خادم رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا در جریان ارائه گزارش تلفیقی صورت های مالی سال 87 شهرداری تهران ضمن ابراز خرسندی از خروج صورت های مالی شهرداری تهران از حالت عدم اظهار نظر گفت: با اتمام حسابرسی صورت های مالی شهرداری تهران در سال 87 و قید عدم اظهار نظر در حسابرسی این سال، شهرداری تهران با توجه به اجرای سیستم تعهدی و حرکت به سمت شفاف سازی مالی، مهلتی خواست تا امکان اصلاح سیستم مالی شهرداری را بعد از سال 87 داشته باشد و قرار شد حسابرسی دوباره با انجام اصلاحات و براساس اسناد و مدارک جمع آوری شده صورت گیرد.

وی افزود: حسابرسی جدید حدود 10 ماه طول کشید که منجر به خروج وضعیت مالی شهرداری تهران در سال 87 از عدم اظهار نظر به وضعیت مشروط شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا خاطر نشان کرد: براساس استانداردهای حسابرسی اظهار نظر مشروط ، نمره بدی برای سازمان حسابرسی شده نیست و نشان می دهد که شهرداری یک قدم برای شفاف سازی به جلو آمده است.

حسین محمد پورزرندی معاون مالی واداری شهرداری تهران نیز ضمن قدردانی از تلاش های شورای شهر جهت حسابرسی و شفافیت مالی شهرداری تهران تاکید کرد: تهیه صورت های مالی تلفیقی برای سازمان های بزرگ به دلیل قابل دسترس نبودن اطلاعات مالی کاری سخت است. ولی شهرداری تهران به جهت سیاستی که در شفاف سازی مالی اش در پیش دارد از حسابرسی صورت های مالی استقبال کرد . درحال حاضر در یک نگاه با بررسی حسابهای تلفیقی ، وضعیت صورت های مالی کل مجموعه شهرداری دیده خواهد شد.

همچنین در این جلسه با اشاره خارج از دستور ، رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای شهر به تصریح و تصویب طرح "حمایت از تولید کنندگان وارائه دهندگان خدمات داخلی برای استفاده از ابزارهای تبلیغات محیطی شهر تهران " از سوی اعضای شورا، این موضوع مجددا منجر به اظهار نظر سایر اعضا شد.

مرتضی طلایی یاد آور شد: این طرح مدتهاست که در کمیسیون های سه گانه شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است بنابراین با توجه به پایان زمان مهلت تمدید قرارداد استفاده از تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر که پایان شهریور ماه است بهتر است این موضوع از سوی اعضای شورای شهر مورد تصویب قرار گیرد تا سازمان زیباسازی شهر تهران که متولی ارائه خدمات تبلیغات محیطی در سطح شهر است مکلف شود براساس مصوبات شورای فرهنگ عمومی اقدام به اشاعه تبلیغات محیطی کالاهای داخلی کند.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر با اشاره به اینکه متاسفانه تبلیغات محیطی در شهر حال و هوای حمایت از کالاها و تولیدات داخلی را ندارد گفت: آنچه در شهر دیده می شود اختصاص بهترین مکانها و تابلوها به تبلیغات کالاها و مارک های خارجی است.

وی تاکید کرد: مصوبه شورای شهر باید بر مبنایی باشد که حداقل حال وهوای شهر را به نفع حمایت از تولیدات داخلی و یا تجدید نظر در مکان یابی تبلیغات داخلی تغییر دهد.

دانشجو با یادآوری حضورش در سازمان زیباسازی به عنوان نماینده شورای شهر گفت: با توجه به حضورم در این سازمان با فضای کار دراین بخش آشنایی کامل دارم واگر پیشنهاد می کنم که طرح شورا باید به قدری محکم و صریح باشد که جای هیچ گونه شک و تردید را برای حمایت از تولیدات داخلی باقی نگذارد به دلیل آشنایی قبلی ام چگونگی تبلیغات محیطی است.

وی تصریح کرد: اگر طرح شورا قبل از 31 شهریور ماه که موعد تمدید قرارداد تابلوها است به شرطی که حال و هوای تبلیغات محیطی را تغییر دهد به تصویب برسد ،کار ساز خواهد بود.

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر نیز تاکید کرد: تبلیغات کالاهای داخلی در شرایطی مفید خواهد بود که طی یک فرایند صحیح از تولید تا مصرف کالاها و خدمات با کیفیت بالا و براساس انتظارات مشتریان تولید شود در این صورت است که می توان با کالاهای خارجی رقابت کرد.

وی افزود: تنها حمایت شهرداری تهران در تبلیغات محیطی از کالاهای داخلی نمی تواند آنها را در مقابل کالاهای خارجی واکسینه کند.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تاکید کرد: بسیاری از کالاهایی که تحت لیسانس مارک های بین المللی در بازار داخل عرضه و تبلیغ می شوند کالاهایی هستند که در داخل و با به کارگیری از نیروی کار داخلی تولید می شوند چنانچه از این تولیدات حمایت نشود نیروی کار ایرانی آنها متضرر خواهند شد.

رسول خادم رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا نیز با اشاره به این که شورای شهر از سال 82 در خصوص رسیدگی به وضعیت تبلیغات محیطی ورود پیدا کرد و با جدیت تمام بر این موضوع پافشاری داشت تا فضاهای تبلیغات محیطی در اقتصاد شهری به عنوان یک فضای حمایتی و پشتیبانی دیده شود.

وی خاطر نشان کرد: درست است که مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید اجرا شود، ولی مصوبات آن که جامع نیست.

خادم افزود: جهت گیری شورا در مصوبه اش باید در جهت حمایت از تولیدات داخل باشد و باید بر این موضوع اسرار کنیم.

همچنین دراین جلسه یک فوریت لایحه پیشنهاد و معرفی 8 نفر از کارکنان شهرداری به عنوان قائم مقام ذی حساب به تصویب رسید.