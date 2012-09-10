نخستین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج فراخوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول سازمان بسیج هنرمندان سپاه علی بن ابی طالب(ع) با اشاره به تأثیرگذاری هنر به عنوان ابزار انتقال مفاهیم اظهار کرد: در طول تاریخ، هنر به عنوان مؤثرترین و رساترین وسیله در انتقال فرهنگ و اندیشه مطرح بوده است.



وی ادامه داد: در بسیاری از موارد از هنر برای تحمیل اراده به ملت‌ها استفاده شده و این عرصه به عنوان یک ابزار سیاسی در دست قدرتمندان و استکبار جهانی محسوب می‌شده است.



نیروهای ارزشی و انقلابی هیچ‌گاه نباید از هنر غافل شوند



محمود علامه‌روشن با اشاره به حضور بسیج در تمام عرصه‌های تأثیرگذار برای نظام اسلامی عنوان کرد: عرصه هنر یکی از زمینه‌هایی است که نیروهای ارزشی و انقلابی هیچ‌گاه نباید از آن غافل شوند.



وی افزود: بسیج هنرمندان استان قم تلاش می‌کند تا زمینه را برای رشد و شکوفایی هنرمندان متعهد استان در عرصه‌های مختلف فراهم کند و جشنواره‌های استانی رشته‌های مختلف هنر و کارگاه‌های آموزشی با همین هدف توسط این سازمان برگزار می‌شود.



مسئول بسیج هنرمندان استان قم با اشاره به اعلام فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی بسیج ابراز کرد: این جشنواره با هدف ایجاد رشد و بالندگی و کشف استعدادهای برتر در حوزه هنرهای تجسمی در استان قم برگزار می‌شود.



وی به نمایش گذاشتن توانمندی‌های هنرمندان بسیجی و ارائه الگوهای ارزشمند و اصیل فرهنگ و هنر اسلامی را از اهداف برگزاری این جشنواره ذکر کرد.



علامه‌روشن گفت: نخستین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج در قالب‌های خوشنویسی، نقاشی، صنایع دستی، گرافیک و حجم‌سازی در استان قم برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: هر هنرمند فقط در یک گرایش و حداکثر با چهار اثر می‌تواند در این جشنواره شرکت کند.



مسئول بسیج هنرمندان استان قم با اشاره به شرایط شرکت در این جشنواره اضافه کرد: آثار ارسالی نباید کپی از آثار دیگر هنرمندان باشد و از پذیرش آثاری که در جشنواره‌های دیگر شرکت کرده‌اند، امتناع خواهد شد.



وی گفت: تکنیک هنرمند برای خلق اثر در این جشنواره آزاد است اما آثار باید از پویایی، نوآوری و همخوانی با موضوعات جشنواره برخوردار بوده و ارزش‌های هنری کافی برای رقابت را داشته باشد.



علامه‌روشن آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را 20 مهرماه اعلام و اظهار کرد: این مهلت تمدید نخواهد شد.



برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه جشنواره



وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه این جشنواره ابراز کرد: این کارگاه‌های آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی قم، دانشکده فنی و حرفه‌ای و مرکز آموزش عالی علمی کاربردی صنایع دستی قم برگزار می‌شود و علاقه‌مندان با شرکت در این کارگاه می‌توانند توانمندی‌های هنری خود را افزایش دهند.



مسئول بسیج هنرمندان استان قم گفت: آثار ارسالی به این جشنواره در نگارستان‌ اشراق، نگارستان فرهنگ و مجتمع فرهنگی هنری نور به نمایش گذاشته خواهد شد.



وی با اشاره به موضوعات این جشنواره ادامه داد: یکی از موضوعات به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اختصاص یافته است.



علامه‌روشن بازخوانی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی مانند عدالت، ولایت‌پذیری، مبارزه با استکبار و ایثار و شهادت را از دیگر موضوعات این جشنواره عنوان کرد.



وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این جشنواره مورد توجه قرار گرفته، بیداری اسلامی است که هنرمندان می‌توانند آثار خود را در رابطه با تبیین و تبلیغ اهداف حرکت‌های اسلامی در این بخش ارائه دهند.



مسئول بسیج هنرمندان استان قم با اشاره به اینکه بخش ویژه این جشنواره در قالب نقاشی و حجم‌سازی برگزار می‌شود افزود: در حوزه نقاشی ایثار و شهادت و در حجم‌سازی واقعه 19 دی، واقعه 15 خرداد و بمباران‌های موشکی موضوعات این بخش را تشکیل می‌دهند.



وی با اشاره به اینکه آثار ارسالی و پذیرفته شده 20 تا 25 آبان‌ ماه در معرض دید عموم قرار می‌گیرد ادامه داد: اختتامیه این جشنواره 23 آبان برگزار خواهد شد و به نفرات برگزیده در هر بخش جوایزی تعلق می‌گیرد.



یادواره سردار شهید حاج احمد کریمی و شهدای شهرک امام خمینی(ره) در قم برگزار شد



یادواره سردار شهید حاج احمد کریمی و شهدای بزرگوار شهرک امام خمینی(ره) با حضور فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) در مسجد قدس قم برگزار شد.



در این مراسم که به همت پایگاه 6 حوزه پنج شهید رجایی و با حضور سردار مهدوی نژاد فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع)، امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، اریسی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) و همچنین فرماندهان، بسیجیان، پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده معظم شهدا، نمازگزاران مسجد قدس و سایر امت حزب الله برگزار شد، یکی از راویان دفاع مقدس، به بیان روایاتی در ارتباط با عبادت و بندگی خدا و نیز ارزشهای ایثار و شهادت پرداخت.



حجت الاسلام والمسلمین جوشقانیان گفت: دیروز جهت معنویت و نورانیت افراد به سمت خدای متعال بود.



وی با بیان اینکه در ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز، سخن فقط از نستعین نیست گفت: عطر و بوی بندگی خدا باید آمیخته با بوی امام زمان(عج) باشد.



وی افزود: ویژگی عمومی شهیدان عزیز ما همین عبودیت و بندگی خدا بود.



این راوی دفاع مقدس همچنین اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا برای این است که یاد خدا در زندگی پررنگ شود.



حجت الاسلام محمدی امام جماعت مسجد قدس نیز طی سخنانی با تشکر از حضور مهمانان در این محفل نورانی، اظهار امیدواری کرد با ادامه راه شهدا و تبعیت از ولایت، روز به روز بر اقتدار و صلابت نظام اسلامی افزوده شده و این نظام به دست امام زمان(عج) برسد.



شعر خوانی نادر بختیاری در باره وطن و شهید، مداحی محمد ایرانی و قرائت اشعار حماسی و عرفانی در باب شهدا توسط مهدی احمد کافشانی نیز از دیگر بخشهای یادواره بود.

