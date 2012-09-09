  1. سیاست
۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۱۳

رئیس کنگره چین:

روابط ایران و چین همواره بر پایه روابط متقابل استوار بوده است

روابط ایران و چین همواره بر پایه روابط متقابل استوار بوده است

رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در فرودگاه مهرآباد تهران در سخنانی، گفت: روابط ایران و چین همواره بر پایه روابط متقابل استوار بوده است که این سطح روابط باید همچنان حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، او بانگ گوا در بدو ورودش به تهران در فرودگاه بین الملی مهرآباد در سخنانی، گفت: بسیار خوشحالم که به دعوت جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و با محبت عمیق و اراده حسن نیت مردم چین به مردم ایران از جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی دیدار می کنم.

 وی افزود: چین و ایران دو کشور باستانی و متمدن بوده و رفت و آمدهای دوستانه مردم آن با تاریخ دیرینه می باشد.

رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، تأکید کرد: بعد از برقراری روابط سیاسی دو کشور در سال ۱۹۷۱ میلادی تا کنون روابط چین و ایران که اوضاع پیچیده بین المللی را تجربه کرده است، همواره در رشد مثبت و مناسب بوده، همکاری دوستان طرفین در همه زمینه ها به خوبی توسعه یافته و سود واقعی را برای دو کشور و مردم آن به ارمغان آورده است.

 وی تصریح کرد: چین و ایران به عنوان دو کشور در حال توسعه و تأثیرگذار، در دفاع از مسالمت بین المللی و منطقه ای و پیشبرد توسعه مشترک از منافع مشترک گسترده ای برخوردارند.

او بانگ گوا، گفت: کشورش تمایل دارد با تلاش های مشترک با ایران و افزایش آشنایی و اعتماد متقابل، تبادلات و همکاری دو کشور را در تمام حوزه ها گسترش داده و روابط دوستانه چین و ایران را به طور عمیق به پیش برد.

کد مطلب 1692879

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