روابط ایران و چین همواره بر پایه روابط متقابل استوار بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، او بانگ گوا در بدو ورودش به تهران در فرودگاه بین الملی مهرآباد در سخنانی، گفت: بسیار خوشحالم که به دعوت جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و با محبت عمیق و اراده حسن نیت مردم چین به مردم ایران از جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی دیدار می کنم.



وی افزود: چین و ایران دو کشور باستانی و متمدن بوده و رفت و آمدهای دوستانه مردم آن با تاریخ دیرینه می باشد.

رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، تأکید کرد: بعد از برقراری روابط سیاسی دو کشور در سال ۱۹۷۱ میلادی تا کنون روابط چین و ایران که اوضاع پیچیده بین المللی را تجربه کرده است، همواره در رشد مثبت و مناسب بوده، همکاری دوستان طرفین در همه زمینه ها به خوبی توسعه یافته و سود واقعی را برای دو کشور و مردم آن به ارمغان آورده است.



وی تصریح کرد: چین و ایران به عنوان دو کشور در حال توسعه و تأثیرگذار، در دفاع از مسالمت بین المللی و منطقه ای و پیشبرد توسعه مشترک از منافع مشترک گسترده ای برخوردارند.



او بانگ گوا، گفت: کشورش تمایل دارد با تلاش های مشترک با ایران و افزایش آشنایی و اعتماد متقابل، تبادلات و همکاری دو کشور را در تمام حوزه ها گسترش داده و روابط دوستانه چین و ایران را به طور عمیق به پیش برد.