10 تعاونی برتر خراسان شمالی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از 50 شرکت تعاونی خراسان شمالی به منظور رقابت در جشنواره تعاونی‌های برتر از طریق سامانه ثبت نام کرده بودند، افزود: پس از بررسی‌های انجام شده، 10 شرکت تعاونی استان در گرایش‌های مختلف به عنوان تعاونی‌های برتر معرفی شدند.

وی اظهار داشت: براین اساس، در گرایش تأمین نیاز مصرف کنندگان، شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان مانه و سملقان، در گرایش مرزنشینان، شرکت تعاونی مرزنشینان وحدت گوگلان مانه و سملقان، در گرایش حمل و نقل، شرکت تعاونی کامیونداران شهید بهشتی بجنورد و در گرایش فرش دستباف شرکت تعاونی گلیم روژین خراسان شمالی به عنوان تعاونی‌های برتر شناخته شدند.

حسین پور افزود: همچنین در گرایش مسکن، شرکت تعاونی مسکن مهر 5 شیروان، در گرایش خدمات، شرکت تعاونی علمی دخترانه کوشا مانه و سملقان، در گرایش سهام عدالت شرکت تعاونی سهام عدالت بجنورد، در گرایش دانش بنیان، شرکت تعاونی سپانلو الکترونیک شرق بجنورد، در گرایش بانوان شرکت تعاونی پوشاک داوطلب و در گرایش صنعتی، شرکت تعاونی یاس شهر شیروان به عنوان دیگر تعاونی‌های برتر استان معرفی شدند.