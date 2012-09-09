سعید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقات تکواندوی قهرمانی دانشجویان دختر پیام‌نور کشور 28 شهریور ماه و همزمان با سالروز ولادت حضرت معصومه (س) به میزبانی دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها نخستین دوره مسابقات قهرمانی تکواندوی دختران دانشگاه‌های پیام نور کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: مسابقات از 28 الی 30 شهریور ماه و در محل سالن ورزشی امام رضا (ع) دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار می‌شود.

رمضانی تصریح کرد: تیم استان در این رقابت‌ها با 8 ورزشکار شرکت می‌کند و امید زیادی نیز به کسب نتیجه و قرار گرفتن بر روی سکو دارد.

وی افزود: مسابقات قهرمانی دانشجویان به صورت هر یک سال در میان و در سال‌های فرد برگزار می‌شود و نفرات برتر آن به المپیاد ورزشی وزارت علوم که در سال‌های زوج برگزار می‌شود، راه پیدا می‌کنند.

این مسئول اظهار داشت: رقابت‌های ورزشی دانشجویان پیام نور کشور در رشته‌های مختلف به میزبانی 26 استان برگزار می‌شود و خراسان شمالی نیز میزبانی مسابقات تکواندوی دختران را بر عهده گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی امکانات و شرایط برای برگزاری مناسب این رویداد ورزشی در دانشگاه پیام نور واحد بجنورد ساماندهی شده است، تصریح کرد: رقابت‌های قهرمانی تکواندو دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام نور کشور، به صورت رسمی از صبح سه شنبه 28 شهریور ماه و با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود.