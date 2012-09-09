اسکواش غرب آسیا با محوریت ایران ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، بابک فقیر عصر یکشنبه در حاشیه دیدار رئیس کنفدراسیون اسکواش آسیا با استاندار فارس در جمع خبرنگاران افزود: برگزاری موفق مسابقات اسکواش آسیا در جزیره کیش باعث تغییر در نوع نگاه ها به اسکواش ایران شده است.

وی تصریح کرد: اقدامات مثبت انجام شده در سطح آموزش و پرورش و دانشگاه ها باعث حضور رئیس کنفدراسیون اسکواش آسیا در ایران شد که ما نیز از این فرصت برای توسعه و پیشرفت این رشته پر طرفدار در ایران استفاده خواهیم کرد.

دبیر فدراسیون اسکواش ایران یادآور شد: توسعه این رشته ورزشی در منطقه خاورمیانه از جمله اولویت ها به حساب می آید که کشور ایران در تلاش است تمام این فعالیت ها با محوریت جمهوری اسلامی ایران در منطقه انجام شود زیرا حضور مربیان و ورزشکاران موفق در این رشته این پتانسیل را به ایران داده است.

زیرساخت های اسکواش در شیراز مناسب نیست

فقیر در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت این رشته ورزشی در شیراز افزود: شیراز دارای ورزشکاران، مربیان و داوران موفق اسکواش است اما زیرساخت های این رشته در این شهر مناسب نیست.

وی یادآور شد: ساخت یک سالن اسکواش از سال 80 آغاز شده که تا به امروز تنها یک کورت اسکواش در آن فعال است در حالیکه این داشته نسبت به تعداد مشتاقان برابری ندارد.

دبیر فدراسیون اسکواش ایران افزود: استاندار فارس قول های مساعدی را در خصوص راه اندازی کامل این سالن اسکواش داده که امیدواریم هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود.