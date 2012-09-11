گرامیداشت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) در میامی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول شجره ‌طیبه‌ صالحین ‌سپاه ناحیه‌ میامی‌‌ در مراسمی به ‌مناسبت‌ سالروز شهادت ‌امام ‌جعفر صادق(ع)‌ در این ناحیه گفت: امام صادق(ع) دریچه‌های ناب توحیدی را به روی ملت اسلام گشود و البته‌ دشمنان را از این روشنگری دچار عصبانیت کردند.

حجت‌الاسلام‌ اباذر محمدی اظهار داشت: دشمنان برای تحت الشعاع قرار دادن مکتب شیعی امام صادق(ع)، مکتب‌های جعلی را در عرض این مکتب ایجاد کردند.

وی افزود: خلفای‌ عباسی ‌برای ‌در هم‌کوبیدن‌ عظمت‌ خاندان ‌نبوت ‌و ایجاد دستگاهی ‌در برابر مذهب ناب اسلامی، دروازه‌های جامعه اسلامی را به روی روش‌های کهنه و فرسوده یونان قدیم باز کردند.

مسئول شجره طیبه صالحین میامی تصریح‌کرد: در فضای شبهه آفرین دستگاه عباسی برای به چالش کشیدن اسلام با عقاید و ادیان مختلف و ایجاد راه‌های التقاط و انحراف در اسلام، یگانه چهره درخشانی که فضای نورانی توحیدی را به عرصه علمی ‌آن روز گسترش داد و مذهب تشیع را به نهایت درخشش رساند، امام جعفرصادق(ع) بود و به همین دلیل این بزرگوار را به عنوان رئیس مذهب تشیع و بسط دهنده معارف دین اسلام معرفی شدند.

برگزاری رزمایش میدانی اعضای گردان‌ عاشورا روستای نام نیک

مسئول سازمان تبلیغات اسلامی آزادشهر در رزمایش میدانی اعضاء گردان‌ عاشورا پایگاه حضرت رسول اکرم (ص) روستای نام نیک که با حضور 150نفر از بسیجیان در مسجد صاحب الزمان(عج) و مدرسه ابتدایی روستا برگزار شد، گفت: سربلندی، پیشرفت و تعالی امروز ایران مرهون وجود رهبری آگاه است.

حجت الاسلام محمد سایری اظهار داشت: سربلندی امروز ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی به برکت وجود امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است.

همچنین فرمانده سپاه ناحیه میامی گفت: بسیجیان با پیروی از ولی فقیه و اطاعت همه جانبه از ایشان باید در تمام عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، معنوی و سیاسی تلاش خود را مضاعف کنند و حرفی برای گفتن داشته باشند.

عباسعلی کاظمی افزود: رزمایش کوی و برزن، آموزش اسلحه شناسی و تاکتیک و رزم شبانه از دیگر برنامه‌های این رزمایش بود.

گردهمایی اعضای حلقه‌های صالحین پایگاه شهید محلاتی

فرمانده سپاه ناحیه میامی در گردهمایی اعضاء حلقه‌های صالحین پایگاه شهید محلاتی در اردوی یکروزه گفت: بسیجیان با افزایش بصیرت و آگاهی در مقابل جنگ نرم بیمه می‌شوند.

عباسعلی کاظمی اظهار داشت: نظام صالحین از برنامه های مهم و اصلی بسیج است و همه بسییجیان باید حضوری فعال و منظم در حلقه‌های صالحین داشته باشند.

وی افزود: از مزایای حضور در حلقه‌های صالحین ارتقای سطح علمی، معرفتی و بصیرتی بسیجیان است که از این طریق آنها در برابر جنگ نرم دشمن بیمه می‌شوند.

کاظمی افزود: امکانات فعلی منطقه خارتوران نیز از برکت همین انقلاب است؛ این منطقه درگذشته بسیار محروم بود و از هرگونه امکانات رفاهی محروم بود.

اردوی یکروزه حلقه‌های صالحین پایگاه شهید محلاتی روستای احمدآباد در منطقه تفریحی هیزمی خارتوران برگزار شدکه 100 نفر از بسیجیان عضو حلقه‌های صالحین در آن شرکت داشتند.

دوره آموزش عادی به فعال حوزه مالک اشتر میامی برگزار شد

دوره آموزشی عادی به فعال بسیجیان پایگاه‌های شهیدمحلاتی و سیدالشهداء حوزه مالک اشتر برگزار شد.

در این دوره آموزشی 86 نفراز بسیجیان روستای احمدآباد و شهر بیارجمند حضورداشتند.

عناوین آموزشی پدافندغیرعامل، ایست بازرسی، اسلحه شناسی،جهت یابی، نظام جمع وکلاس حفاظتی توسط اساتید تدریس شد و بسیجیان پایگاه شهید محلاتی در میدان تیر اقدام به تیراندازی کردند.

گردهمایی حلقه‌های صالحین میامی برگزار شد

کارشناس علوم دینی میامی در گردهمایی حلقه‌های صالحین پایگاه عصمت گفت: خواسته امام زمان(عج) از جوانان این است که پیام مهدویت را درک کنند و به گوش دیگران برسانند.

انسیه سادات موسوی اظهار داشت: متاسفانه امروزه عده‌ای ازجوانان با تلاش دشمن و نفوذ ماهواره‌ها در خانه ها و استفاده‌های نامناسب از گوشی‌های همراه از این وظیفه خود غفلت کرده‌اند.

وی افزود: جوانان در همه حال متوجه امام زمان (عج) باشند و فرهنگ مهدویت را حفظ کرده و به دیگران نیز توصیه کنند و تلاش خود را برای ترویج آن بکار ببندند.

پنجمین جلسه هیئت منتظران موعودپایگاه عصمت روستای کلاته اسد با موضوع مهدویت در حسینیه روستا با حضور خواهران بسیجی برگزار شد.