استاندار جدید اردبیل واحدهای صنعتی تعطیل را احیا کند

جلیل جعفری عصر یکشنبه در حاشیه جلسه مجمع نمایندگان استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتظارات نمایندگان استان از استاندار جدید تصریح کرد: استاندار جدید باید برای کاهش تعداد بیکاران استان با هم اندیشی صاحبان صنایع، واحدهای راکد استان را فعال کند تا موجبات اشتغالزایی بیکاران فراهم شود.

وی با انتقاد از عدم همکاری بانکهای استان با سرمایه گذاران و صاحبان صنایع افزود: باید قدرت بانکهای استان را برای حمایت از طرحهای تولیدی و اقتصادی ارتقاء داد تا بانکها هم از سرمایه گذاران حمایت کنند که فعلا این شرایط در استان فراهم نشده ست.

نماینده مردم خلخال در مجلس زدودن چهره زشت فقر در استان را از وظایف سنگین مسئولان و استاندار برشمرد و اضافه کرد: در سال تولید ملی استاندار اردبیل باید با محور قرار دادن فعالیتهای اقتصادی تلاش مضاعفی را برای جذب سرمایه گذاران به استان انجام دهد تا چهره زشت فقر از استان زدوده شود.

وی استفاده از ظرفیتهای تمامی شهرستانها در مدیریت استانی را یکی از خواسته های مردم از استاندار جدید دانست و ادامه داد: باید تمامی مردم استان سهمی در مدیریت داشته باشند اما خط قرمز مردم و نمایندگان کارآمدی و تخصص مدیران است.

جعفری پیگیری مصوبات بر زمین مانده هیئت دولت در استان اردبیل را از وظایف سنگین استاندار جدید برشمرد و اضافه کرد: یکی از این مصوبات تخصیص پنج هزار و 600 میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات بنگاه های زودبازده است که باید استاندار پیگیر آن باشد.

