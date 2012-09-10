برگزیدگان رشته های هنرهای تجسمی استان سمنان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب امیری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در اختتامیه آئین جشنواره تجسمی استان سمنان از برگزیدگان رشته های تجسمی حجم، خوشنویسی، هنرهای سنتی و گرافیک تجلیل می شود، افزود: این جشنواره اسفند ماه سالجاری در شهر گرمسار برگزار می شود.

وی اظهار داشت: جشنواره هنرهای تجسمی استان سمنان نیز، نیمه دوم امسال در چهار شهرستان استان برگزار می شود.

عرب امیری ادامه داد: نخستین برنامه این جشنواره در شهرستان سمنان و در رشته حجم اول تا ششم مهرماه در کارگاه تجسمی پارک موزه دفاع مقدس سمنان برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه با موضوع 10 سردیس 10 سردار شهید شهر سمنان با حضور 10 نفر از هنرمندان برجسته شهرستان سمنان برگزار می شود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان عنوان کرد: برگزاری جشنواره در رشته خوشنویسی در شهرستان شاهرود و رشته هنرهای سنتی در شهرستان دامغان از دیگر برنامه های این جشنواره در استان سمنان است.

وی یادآور شد: آخرین برنامه جشنواره تجسمی استان سمنان همراه اختتامیه جشنواره اسفند ماه سالجاری، برگزاری برنامه در رشته گرافیک در شهرستان گرمسار است.

عرب امیری همچنین خاطرنشان ساخت: بیست و سومین جشنواره تئاتر استان سمنان دوازدهم لغایت چهاردهم مهرماه سال جاری در فرهنگسرای مهر شاهرود برگزار می شود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در پایان افزود: شناسایی، معرفی و تجلیل از تولیدکنندگان و پدید آورندگان آثار برتر نمایش های آیینی سنتی استان و توجه هنرمندان به آداب و آئین های نمایشی در فرهنگ ایرانی اسلامی از جمله اهداف بخش ویژه جشنواره است.