  1. سیاست
۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۴۶

خجسته به مهر خبرداد:

دو فوریت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده در مجلس

دو فوریت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده در مجلس

رئیس کمیسیون شوراها از نهایی شدن پیش نویس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تا هفته آینده خبرداد و گفت: دو فوریت این پیش نویس برای تصویب نمایندگان به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه امروز نشست هم اندیشی با حضور اعضا کمیسیون و نمایندگان شورای نگهبان درباره نحوه بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر بود.

وی با بیان اینکه در این جلسه برای تبیین راهکارهای اصلاح قانون انتخابات بحث شد، گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد تا کارگروهی با حضورنماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضا کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تعیین شود و بر این اساس پیش‌نویسی با توجه به نظرات شورای نگهبان و سایر دست اندرکاران انتخابات تهیه شده و به مجلس تقدیم شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد: این پیش نویس قرار است در هفته آینده تهیه وقطعی شود سپس به صورت دو فوریتی به صحن علنی مجلس ارائه و پس از تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شود.

وی تاکید کرد: این کمیسیون در حال تعامل با مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، وزارت کشور و سایر نهادها است تا پس از تصویب این اصلاحات در مجلس ، شورای نگهبان به سرعت آن را تصویب کند و وقتی برای تایید این قانون در شورای نگهبان گرفته نشود.

خجسته با تاکید بر اینکه اصلاح قانون انتخابات حتما به دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد رسید و تغییرات احتمالی در دوره آتی لحاظ خواهد شد، گفت: مدرک تحصیلی و سن کاندیداها و سوابق مدیریتی و اجرایی آنها از جمله محورهای اصلی این تغییرات است. چراکه بر اساس قانون داشتن سواد خواندن و نوشتن برای کاندیداتوری ریاست جمهوری کافیست اما در بازنگری جدید حداقل فوق لیسانس یا دکترا منظور می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین قانون انتخابات در خصوص رجل سیاسی و مذهبی ابهاماتی دارد که تلاش می کنیم این ابهامات را بر طرف کنیم.

کد مطلب 1692906

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