دو فوریت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده در مجلس

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه امروز نشست هم اندیشی با حضور اعضا کمیسیون و نمایندگان شورای نگهبان درباره نحوه بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر بود.



وی با بیان اینکه در این جلسه برای تبیین راهکارهای اصلاح قانون انتخابات بحث شد، گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد تا کارگروهی با حضورنماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضا کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تعیین شود و بر این اساس پیش‌نویسی با توجه به نظرات شورای نگهبان و سایر دست اندرکاران انتخابات تهیه شده و به مجلس تقدیم شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد: این پیش نویس قرار است در هفته آینده تهیه وقطعی شود سپس به صورت دو فوریتی به صحن علنی مجلس ارائه و پس از تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شود.

وی تاکید کرد: این کمیسیون در حال تعامل با مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، وزارت کشور و سایر نهادها است تا پس از تصویب این اصلاحات در مجلس ، شورای نگهبان به سرعت آن را تصویب کند و وقتی برای تایید این قانون در شورای نگهبان گرفته نشود.

خجسته با تاکید بر اینکه اصلاح قانون انتخابات حتما به دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد رسید و تغییرات احتمالی در دوره آتی لحاظ خواهد شد، گفت: مدرک تحصیلی و سن کاندیداها و سوابق مدیریتی و اجرایی آنها از جمله محورهای اصلی این تغییرات است. چراکه بر اساس قانون داشتن سواد خواندن و نوشتن برای کاندیداتوری ریاست جمهوری کافیست اما در بازنگری جدید حداقل فوق لیسانس یا دکترا منظور می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین قانون انتخابات در خصوص رجل سیاسی و مذهبی ابهاماتی دارد که تلاش می کنیم این ابهامات را بر طرف کنیم.