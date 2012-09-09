فرماندار شازند اولین روز کاری خود را سپری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با معرفی اصغر عالیخانی، فرماندار جدید شهرستان شازند اولین روز کاری خود را سپری کرد.

وی با حکم وزیر کشور و شامگاه گذشته با حضور استاندار مرکزی معرفی شد.

استاندار استان مرکزی در این مراسم اشراف، آگاهی، قاطعیت، پرهیزکاری، امانتداری و رسیدگی به امور مردم به ویژه قشر محروم را از ویژگی های بارز یک مدیر دانست و افزود: ویژگی‌های ایمان، علم، آگاهی و کفایت نیز از شاخصه‌ های برجسته یک مدیر از دیدگاه اسلام است.

علی‌ اکبر شعبانی‌ فرد بیان داشت: مدیران باید با برنامه ریزی دقیق و استفاده از تجربیات مختلف برای مدیریت در حوزه استحفاظی خود تلاش کنند.

