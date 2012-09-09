669 اثر به هفتمین جشنواره مدیحه سرایی رضوی اردبیل ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی اعضاء دبیرخانه این جشنواره در اردبیل اضافه کرد: از این تعداد در رشته مداحی 86 اثر، چاووشی 47 اثر و در بخش پیامک ادبی رضوی هم 369 اثر از سطح کشور رسیده است.

به گفته وی و در بخش شعر رضوی هم که امسال برای اولین بار در اردبیل برگزار می شود، 132 اثر توسط شاعران استانی به این دبیرخانه فرستاده شده است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان یادآور شد: با وجود اینکه نخستین جشنواره پیامک ادبی رضوی به صورت استانی برگزار می شود، اما از استانهای دیگر هم پیامک ارسال شده و علاقمندان دل نوشته های خود را به این جشنواره ارسال کرده اند.

وی تصریح کرد: از 369 اثر ارسالی به جشنواره پیامک ادبی رضوی از اردبیل و پنج استان دیگر، 110 پیامک برای مرحله دوم گزینش شده اند که از این تعداد هشت نفر به عنوان برگزیده معرفی خواهند شد.

شرفی افزود: بخش جنبی هفتمین جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی هم به مقالات پژوهشی اختصاص داشت که در این بخش نیز تعداد 35 مقاله از سراسر کشور به این بخش ارسال شده است.

وی ادامه داد: در بخش شعر رضوی از 132 اثر رسیده به دبیرخانه ، 60 اثر به مرحله دوم راه یافته اند که از این تعداد هشت شعر و شاعر به عنوان برگزیدگان نخستین جشنواره استانی شعر رضوی معرفی خواهند شد.

جشنواره رضوی از 29 شهریور ماه در آستانه میلاد امام هشتم در اردبیل آغاز شده و مراسم اختتامیه آن نیز عصر روز 31 شهریور ماه در اردبیل برگزار می‌شود.