عشق در زندگی حاج ستار ابراهیمی موج می زد

به گزارش خبرنگار مهر، بهناز ضرابی زاده عصر یکشنبه در همایش بزرگداشت شهید حاج ستار ابراهیمی و نقد و بررسی کتاب "دختر شینا" اظهار داشت: همیشه آرزو داشتم شهدایی که از حد و اندازه استان همدان فراتر هستند را به سراسر کشور معرفی کنم.

وی با بیان اینکه در نگارش کتاب های زندگی شهدا نوآوری را مورد توجه قرار داده است، عنوان کرد: در کتاب هایی به نام "آن روز شنبه" برگرفته از خاطرات زندگی سردار شهید حسن ترک و همچنین کتاب "دختر شینا" خاطرات زندگی شهید حاج ستار ابراهیمی نوآوری ویژه ای در سبک نگارش به وجود آمده است.

نویسنده کتاب «دختر شینا» با اشاره به اینکه این کتاب را با تعمق و پیشینه قبلی فکری شروع به نوشتن کردم، عنوان کرد: حاج ستار ابراهیمی را به عنوان یکی از سرداران شهید استان همدان از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان می شناختم و آرزو داشتم که با نگارش این کتاب، این شهید بزرگوار بیشتر و در کشور اسلامی ایران شناخته شود.

ضرابی زاده درباره نگارش خاطرات قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید ابراهیمی که در نهایت منجر به انتشار کتاب « دختر شینا» شد بیان کرد: ضبط خاطرات حدود شش ماه طول کشید و دراین زمان همسر شهید ابراهیمی دار فانی را وداع گفت و من برای شروع نگارش کتاب از این شهید بزرگوار و همسر والامقامشان مدد گرفتم و انصافا یاری این سردار شهید بود که ناشر کتاب نیز پیدا شد و کتاب منتشر شد، چرا که من این کار را به صورت سفارشی شروع نکرده بودم.

وی ادامه داد: پس از نگارش خاطرات کتاب را در تاریخ 22 تیرماه سال گذشته به مرتضی سرهنگی از مسئولان حوزه هنری ارجاع دادم و این کتاب با تلاش حوزه هنری خرداد ماه به چاپ رسید.

ضرابی زاده درباره استقبال از این کتاب نیز گفت: خوشبختانه کتاب «دختر شینا» جایگاه خود را به سرعت پیدا کرد و به چاپ دوم نیز رسید و تلفن ها و یادداشت هایی که درباره این کتاب به دست من می رسد نشان از رضایت مخاطبان از این اثر است که همه این اتفاقات مدیون شهید ابراهیمی است.

نویسنده کتاب دختر شینا یادآوری کرد: امروز خوشحالم که با وجود کتاب «دختر شینا» در خانه همه هم استانی ها و ملت غیور ایران به هدفم که معرفی شهید ستار ابراهیمی بود، رسیده ام.

ضرابی زاده درخصوص پیام کتاب «دختر شینا» اظهار داشت: نسل جوان این کشور باید بداند که در این کشور چه گذشته است و با آشنایی با فرهنگ گذشتگان و نوع زندگی آنان همواره به خاطر داشته باشد که رشادتها و تلاش رزمندگان در زندگی امروز ما نقشی به سزا دارد.