به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان علی صانعی که خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی در تایلند آماده می کنند و قرار است روزهای 27 و 28 شهریورماه در دو دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی روسیه بروند، عصر امروز یکشنبه تمریناتشان را در سالن کمپ تیم های ملی پیگیری کردند.

در این تمرین که بخش عمده ای از زمان آن به تمرینات بدنسازی و مرور کارهای تاکتیکی اختصاص داشت، علی صانعی نزدیک به 45 دقیقه با دروازه بانان تیم ملی به طور اختصاصی تمرین کرد. در پایان تمرین هم ملی پوشان با برگزاری جشن کوچکی تولد نصیری را به وی تبریک گفتند.