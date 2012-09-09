270 طرح ملی وزارت نیرو تا پایان امسال بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو عصر یکشنبه در مراسم افتتاح سد دانشمند گلستان افزود: بخشی از این طرح ها در قالب مهر ماندگار بوده و سد دانشمند در استان گلستان از جمله این طرح هاست.

وی اظهار داشت: با اجرای سد دانشمند برای چهار هزار هکتار از اراضی پایین دست آب تامین می شود و ظرفیت این سد 33 میلیون متر مکعب است.

وی عنوان کرد: سد گتوند نیز از دیگر طرح های ملی وزارت نیرو است که دو واحد نیروگاهی این سد نیز به بهره برداری می رسد.

وزیر نیرو بیان داشت: کار آبگیری این سد تا پایان سالجاری انجام می شود.

به گزارش مهر، ساخت سد دانشمند در استان گلستان از سال 86 آغاز شد و عصر یکشنبه با حضور رئیس جمهور کشورمان به بهره برداری رسید. این سد 33 میلیون مترمکعب، ظرفیت دارد و برای ساخت 100 میلیارد ریال هزینه شده است.

این سد از نوع خاکی همگن است که خاکریزش به طول 7.5 کیلومتر بوده و عملیات خاکی آن بالغ بر 1.5 میلون مترمکعب است و با افتتاح آن آب زراعی چهار هزار مترمکعب از اراضی زیردست تامین می شود.

توسعه بهره برداری از رودخانه اترک مرزی، ذخیره سازی سیل و کنترل سیلاب شهر اینچه برون و منطقه پیرامون، کاهش رسوب ورودی به دریاچه های مجموعه آلاگل و بهبود طول عمر آنها، توسعه کشاورزی و اقتصادی و اجتماعی منطقه مرزی از جمله این اهداف است.

سیستم آبگیر به ظرفیت 60 مترمکعب بر ثانیه، کانال انتقال سیلاب به ظرفیت 60 مترمکعب بر ثانیه و طول 8/4 کیلومتر، احداث مخزن اصلی به وسعت 1100 هکتار با احداث بدنه اصلی سد به طول 1330 متر دایک های جانبی به طول 5600 متر از اجزای این پروژه است.

سیستم تخلیه مخزن شامل دریچه های تخلیه اصلی به ظرفیت 15 متر مکعب در ثانیه به کانال آلاگل در دایک غربی، - تخلیه جانبی به ظرفیت 15 لیتر در ثانیه در بدنه اصلی سد است.