به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاح‌زاده در این دیدار فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان یزد را برشمرد و خواستار بازدید این سرمایه‌گذار هندی از پارک علم و فناوری یزد شد.

وی ساخت هتل، احداث پارک علم و فناوری و ایجاد خط تولید فولاد را از زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذار هندی دانست.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان یزد با بیان اینکه مجوزهای لازم برای صنایع فولاد مهریز و ابرکوه صادر شده است، گفت: زیرساخت‌های لازم نیز در آینده نزدیک تامین خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار یزد نیز در این دیدار برخی از توانمندی‌های استان یزد را برشمرد.

محمدرضا بابایی با اشاره به صنعتی بودن استان یزد و مسافرت مکرر سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی در سطح بالا، اظهار داشت: نیاز به ایجاد یک هتل با درجه بالاتر از 5 ستاره، در استان یزد احساس می‌شود و سرمایه‌گذار هندی می‌تواند در این زمینه نیز فعالیت داشته باشد.

سرمایه‌گذار هندی نیز با ابراز خرسندی از حضور خود در استان یزد، این استان را دارای ظرفیت‌های بالا در زمینه‌های مختلف توصیف کرد.

"آتول" آمادگی خود را برای ساخت هتل با در نظر گرفتن جلوه‌های تاریخی شهر یزد و احداث پارک علم و فناوری اعلام کرد.

وی همچنین نیاز هندوستان به واردات سنگ آهن را یادآور شد و این کشور را بازار بسیار مناسبی برای سنگ آهن دانست.

در این جلسه پیرامون مسائل مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.