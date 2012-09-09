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۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۰۸

قناعت:

دیوار تاریخی گرگان ثبت جهانی می شود

دیوار تاریخی گرگان ثبت جهانی می شود

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان با اشاره به دیوار تاریخی گرگان گفت: مقدمات کار ثبت جهانی دیوار تاریخی در حال اجراست تا در سالهای آینده به ثبت جهانی رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه یکشنبه در مراسم جشن ثبت برج قابوس گفت: این طرح بیش از 200 کیلومتر طول دارد و طولانی ترین برج آجری است.

وی به دیدار رهبری با مقام معظم رهبری در هفته دولت اشاره و اضافه کرد: رهبری شاخص هایی را تعیین و نقاط مثبتی را بیان کردند.

قناعت افزود: برجسته شدن ارزشهای انقلاب در رفتار و گفتار دولت از جمله شاخص های دولت است.

وی اظهار داشت: احمدی نژاد تنها کاندیدایی بود که گفتمان شهدا و امام راحل را رعایت می کرد و آن را در گفتار و رفتارش اجرا می کرد.

وی عنوان کرد: ساده زیستی و کار وسیع در کشور از دیگر شاخص هاست که به هر جای کشور سفر کنیم شاهد اجرای طرح های بزرگ هستیم.

قناعت گفت: قبل از دولت نهم سرانه ورزشی هر شهروند دو دهم متر مربع بود که امروز به حدود یک متر مربع و در برخی شهرها بالاتر از یک متر مربع رسیده است.

استاندار گلستان گفت: در قبل از دولت نهم 180 روستای استان گازرسانی شد که اکنون این میزان به 623 روستا رسید و در سایر روستاها نیز در دست اجراست.

وی با اشاره به اجرای طرح های سد سازی در استان گفت: 13 سد در حال بهره برداری، دو سد در حال مطالعه و سه سد در حال اجراست و سد کبودوال نیز به زودی به بهره برداری می رسد.

استاندار گلستان در زمینه میراث فرهنگی استان گفت: دو هزار اثر تاریخی استان قابلیت ثبت تاریخی دارد که 607 اثر به ثبت ملی و دو اثر به ثبت جهانی رسید.

کد مطلب 1692951

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