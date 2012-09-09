دیوار تاریخی گرگان ثبت جهانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه یکشنبه در مراسم جشن ثبت برج قابوس گفت: این طرح بیش از 200 کیلومتر طول دارد و طولانی ترین برج آجری است.

وی به دیدار رهبری با مقام معظم رهبری در هفته دولت اشاره و اضافه کرد: رهبری شاخص هایی را تعیین و نقاط مثبتی را بیان کردند.

قناعت افزود: برجسته شدن ارزشهای انقلاب در رفتار و گفتار دولت از جمله شاخص های دولت است.

وی اظهار داشت: احمدی نژاد تنها کاندیدایی بود که گفتمان شهدا و امام راحل را رعایت می کرد و آن را در گفتار و رفتارش اجرا می کرد.

وی عنوان کرد: ساده زیستی و کار وسیع در کشور از دیگر شاخص هاست که به هر جای کشور سفر کنیم شاهد اجرای طرح های بزرگ هستیم.

قناعت گفت: قبل از دولت نهم سرانه ورزشی هر شهروند دو دهم متر مربع بود که امروز به حدود یک متر مربع و در برخی شهرها بالاتر از یک متر مربع رسیده است.

استاندار گلستان گفت: در قبل از دولت نهم 180 روستای استان گازرسانی شد که اکنون این میزان به 623 روستا رسید و در سایر روستاها نیز در دست اجراست.

وی با اشاره به اجرای طرح های سد سازی در استان گفت: 13 سد در حال بهره برداری، دو سد در حال مطالعه و سه سد در حال اجراست و سد کبودوال نیز به زودی به بهره برداری می رسد.

استاندار گلستان در زمینه میراث فرهنگی استان گفت: دو هزار اثر تاریخی استان قابلیت ثبت تاریخی دارد که 607 اثر به ثبت ملی و دو اثر به ثبت جهانی رسید.