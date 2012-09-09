38 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو یکشنبه شب در مراسم جشن ثبت جهانی برج قابوس در گنبدکاووس افزود: اوج مصرف برق کشور در تابستان 43 هزار مگابایت است و در مرداد ماه توانستیم بدون خاموشی گذر کنیم.

وی اظهار داشت: تاکنون 120 سد در کشور ساخته شد که می توانند 50 میلیارد متر مکعب را ذخیره و وضع آب را مدیریت کنند.

وی اظهار داشت: در دولت نهم و دهم 62 سد در مهر ماندگار ساخته شد که 60 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ظرفیت سدها را 62 میلیارد مترمکعب اعلام کرد.

وزیر نیرو بیان داشت: در استان 11 پروژه مهر ماندگار داریم که دو سد دانشمند و کبودوال، چهار پروژه زهکشی اراضی، چهار گروژه آبرسانی، تصفیه خانه گنبد و ... از جمله آن است.