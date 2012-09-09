  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۳۶

نامجو:

38 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده می شود

38 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده می شود

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: وزیر نیرو گفت: 38 هزار و 500 مگاوات به ظرفیت نیروگاههای کشور افزوده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو یکشنبه شب در مراسم جشن ثبت جهانی برج قابوس در گنبدکاووس افزود: اوج مصرف برق کشور در تابستان 43 هزار مگابایت است و در مرداد ماه توانستیم بدون خاموشی گذر کنیم.

وی اظهار داشت: تاکنون 120 سد در کشور ساخته شد که می توانند 50 میلیارد متر مکعب را ذخیره و وضع آب را مدیریت کنند.

وی اظهار داشت: در دولت نهم و دهم 62 سد در مهر ماندگار ساخته شد که 60 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ظرفیت سدها را 62 میلیارد مترمکعب اعلام کرد.
 
وزیر نیرو بیان داشت: در استان 11  پروژه مهر ماندگار داریم که دو سد دانشمند و کبودوال، چهار پروژه زهکشی اراضی، چهار گروژه آبرسانی، تصفیه خانه گنبد و ... از جمله آن است.
کد مطلب 1692958

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها