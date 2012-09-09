استعمار نو رابطه فرهنگها را قطع کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد یکشنبه شب در مراسم جشن ثبت جهانی برج قابوس گفت: میلیون ها میلیون انسان به دنیا می آیند و بدون آنکه طعم انسان بودن را بچشند از دنیا می روند.

وی اظهار داشت: حقیقت انسان له شد و چیزی در دنیا نمانده است و این به دلیل انست که عنصر ارزشهای الهی را از زندگی بیرون گذاشته اند.

وی عنوان کرد: یکی از جلوه های فرهنگ که نشانه باورها و اعتقادت دورنی ملتهاست لباس است که هم پوشش بوده و هم وسیله ای برای سلامت است که باید زیبا و شکیل و راحت باشد.

احمدی نژاد افزود: به عنوان لباس زیبای ترکمنی چقدر حکیمانه بوده و با اعتقادات اجتماعی ما سنخیت دارد.

رئیس جمهور افزود: اگر لباس های محلی را کنار بگذاریم، آرام آرام رابطه معنوی و روحی با زیبائیها و ویژگیها قطع می شود.

رئیس جمهور کشورمان گفت: هنر فرهنگ، کمال طلبی است و انسان را به سمت خدا سوق می دهد، هنر، انسان را با حقیقت خود آشنا می کند و روش غربیهاست که دستاوردهای سایر ملتها را تحقیر و به نام خود کنند و دستاوردهای خود را ابداع، جدید و بی نظیر در تاریخ معرفی می کنند.

وی اظهار داشت: هر شهر باید نمادی داشته باشد و نماد برج قابوس، زیبا و برجسته تر است و که دانش و هنرش مربوط به چندهزار سال قبل است.

وی با تبریک ثبت جهانی برج قابوس گفت: امروز اسم گنبدکاووس و برج قابوس جهانی شد و در تمام اسناد ثبت شد.

وی با طرح این سئوال که چرا به میراث فرهنگی بها می دهیم گفت: برخی فکر می کنند فرهنگ یک روزه بدست می آید، درحالیکه گرانبهاترین داشته یک ملت میراث فرهنگی است.

احمدی نژاد گفت: میراث فرهنگی، حاصل تلاش و مجاهدت یک ملت و بسترساز یک زندگی متعالی برای یک ملت است و استعمار اولین کاری که می کند، رابطه فرهنگی را قطع می کند و تشویق می کند تا ملتها از گذشته و موجودیت خود قطع رابطه کنند.

رئیس جمهور کشورمان افزود: وقتی می گوییم میراث فرهنگی، یعنی برگردیم به خودمان و همان مسیر تعالی و کمالی را طی کنیم.

وی با بیان اینکه امروز دانش مهندسی در کشور پیشرفته است، گفت: اما هنوز چشممان به دیگران است، درحالیکه حرف اول مهندسی را باید ما در جهان می زدیم.

وی با اشاره به معماری بی نظیر برج قابوس گفت: یک ملتی که هزار سال پیش اینگونه مهندسی دارد، اگر همان مهندسی را ادامه می داد اکنون وضعیتش به گونه ای دیگر بود.

محمود احمدی نژاد بیان داشت: میراث فرهنگی تجلیات و تراوشات فطرتهای الهی است که ماندگار شده است و اگر فصل مشترک را ادامه دهیم بسمت قله نورانی حرکت می کنیم.

وی اظهار داشت: قله نورانی همان نقطه ای است که خداوند متعال برای بشریت مقرر کرده و آن زیباترین زندگی انسانی و سرشار از عدالت و محبت است.