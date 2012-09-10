ایجاد دو هزار و 605 شغل در استان سمنان/آمار مددجویان به صفر خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نجفعلی انتظاری شامگاه یکشنبه در نشست خبری با رسانه های شاهرود در محل کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان با اشاره به ایجاد دو هزار و 605 شغل در استان سمنان، افزود: توانمند سازی و خود اشتغالی مددجویان کمیته امداد جزء اهداف اصلی این نهاد است.

وی ضمن تاکید بر ایجاد زمینه خود اتکایی، افزایش سلامت و عزت نفس در فرآیند توانمند سازی مددجویان است، خاطرنشان کرد: بهره مندان از این مشاغل را مددجویان مستمر و مددجویانی که از خدمات تک منظوره و چند منظوره کمیته استفاده می کنند، تشکیل می دهد.

اشتغال زایی مولد و غیر مولد در دستور کار کمیته امداد

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان با اشاره به این که اشتغال زایی مولد و غیر مولد در دستور کار کمیته امداد قرار دارد تصریح کرد: در راستای این امر گروه های کار انگیزی، توان افزایی و خودکفایی در این کمیته مشغول به فعالیت هستند.

انتظاری اظهار داشت: اعتبار 60 میلیارد ریالی در ایجاد اشتغال خانگی با محوریت مشاغل کم سرمایه، دائمی، دارای درآمد سرانه متوسط و بالا مورد استفاده مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارد.

دو هزار خانواده از پوشش کمیته امداد خارج شده اند

وی با اشاره به این که دو هزار خانواده از 12 هزار خانواده تحت پوشش در سال 90 در فرآیند تولید قرار گرفته و از پوشش کمیته امداد خارج شده اند عنوان کرد: این کار در راستای پیشگری از فرهنگ سوء بیکاری و مستمری بگیری و در عمل به فرمان اجرای اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب مطرح کرده اند صورت گرفته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان ضمن اشاره به شاخصه های دسته بندی مناطق محروم خاطر نشان کرد: مناطق سر کویر، طرود، قسمتی از بیارجمند و کالپوش جزء مناطق محروم شاهرود و میامی به شمار می روند.

ده هزار و 838 خانوار مددجو مستمر در استان سمنان

انتظاری تعداد مددجویان مستمر استان را ده هزار و 838 خانوار "بیست هزار و 725 نفر" دانست و افزود: از این میان شاهرود سه هزار و 852 خانوار " شش هزار و 593 نفر " را به خود اختصاص داده که بیشترین آن مربوط به مناطق اعلام شده است.

وی تصریح کرد: کمیته امداد در صدد است ظرف 3 سال آینده آمار مددجویان خود را به صفر برساند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان گفت: اجرای طرح مدد جویی، اجرای طرح شهید رجایی، ارائه سایر خدمات حمایتی، ارائه خدمات بهداشتی و بیمه خدمات درمانی، ارائه خدمات خود کفایی و اشتغال زایی، ارائه خدمات مسکن و ساختمان، ارائه خدمات فرهنگی و آموزش، تأمین جهزیه و هزینه ازدواج، حمایت از آسیب دیدگان ناشی از حوادث، ارائه خدمات حقوقی و قضایی، کمک به آزادی زندانیان نیازمند، ارائه خدمات مددکاری و مشاوره، اکرام و حمایت ایتام و پرداخت وام قرض الحسنه از طرح های اجرایی کمیته امداد است.

نظارت مستمر کمیته امداد بر حسن اجرای طرح های اشتغال

انتظاری، دیگر برنامه های کمیته امداد را آموزش افراد واجد شرایط خانوار‌های تحت حمایت در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و صنایع دستی، با برگزاری کلاس های آموزشی و معرفی آنان به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و صنایع دستی، ارائه مشاوره‌های شغلی لازم در زمینه احراز فرصت ها و موقعیت های شغلی مناسب، پرداخت تسهیلات اعتباری به نیازمندان به صورت وام های قرض الحسنه دراز مدت، نظارت مستمر بر حسن اجرای طرحهای اشتغال و ارائه آموزشهای تکمیلی در حین اجرای طرحهای اشتغال عنوان کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان، بازاریابی و فروش تولیدات طرحهای خودکفایی با قیمت مناسب، احداث و یا تأمین فضای مورد نیاز برای اجرای طرحهای خودکفایی با پرداخت وامهای قرض الحسنه، معرفی متقاضیان نیازمند به بانک های عامل برای دریافت وام خوداشتغالی از محل تسهیلات تبصره‌های قانون بودجه و سایر تبصره‌های قانونی، معرفی زنان بی‌سرپرست روستایی به بانک کشاورزی برای دریافت وام خوداشتغالی از محل تسهیلات بانک مزبور تحت عنوان طرح حضرت زینب (س ) را از دیگر طرح های اجرا شده در این نهاد معرفی کرد.

نظارت مستمر بر هزینه کردهای اعتبارات در کمیته امداد

انتظاری افزود: منابع مالی کمیته امداد از دفتر مقام معظم رهبری، اعتبارات دولتی متناسب با قانون بودجه، از مجتمع اقتصادی، صدقات، زکات و خیرات و منابع مردمی تامین می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان در پایان تاکید کرد: تمام هزینه های کمیته امداد توسط دیوان محاسبات کشور، موسسه حسابرسی مفید راهبر و کارشناسان سازمان بازرسی که در ساختمان مرکزی کمیته امداد مستقر هستند طبق موازین شرعی و قانونی مورد ارزیابی و تطبیق قرار می گیرد.