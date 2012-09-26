مدیر عامل جدید مس مانع از برگزاری بازی شد/ کیش آمادگی میزبانی لیگ را ندارد

کاظم امانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل لغو دیدار تیم‌های راه‌آهن و مس کرمان در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه ورزشگاه اکباتان برای برگزاری مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در اختیار فدراسیون فوتبال است، پیشنهاد دادیم این مسابقه در کرمان برگزار شده و بازی برگشت به میزبانی تهران انجام شود.

وی اضافه کرد: با توافق مسئولان فدراسیون فوتبال، مکاتباتی از سوی سازمان لیگ با مدیران باشگاه مس کرمان انجام شد که مدیرعامل پیشین این باشگاه، با این مسئله موافقت کرد اما پس از تغییرات مدیریتی در این باشگاه، مدیرعامل جدید با برگزاری بازی رفت دو تیم در کرمان مخالفت کرد که این حق قانونی آنها بود.

قائم مقام باشگاه راه‌آهن همچنین اظهار داشت: برای حضور در این بازی، هم هتل رزو کرده‌ و هم بلیت هواپیما گرفته بودیم اما کرمانی‌ها حق داشتند که بازی برگشت را در خانه خود برگزار کنند، به همین دلیل انجام این بازی به زمان دیگری موکول شد.

امانی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توانستید این بازی را در کیش انجام دهید،؟ تاکید کرد: ورزشگاه کیش از استانداردهای لازم برخوردار نیست و آمادگی میزبانی رقابتهای لیگ را ندارد. البته مسئولان ورزش این جزیره کارهای اجرایی برای حل مشکلات این ورزشگاه را آغاز کرده‌اند و امیدوارم با رفع کمبودهای موجود، بتوانیم در آینده بازی‌های خود را در کیش انجام دهیم.

"آیا مسئولان فدراسیون با توجه به معلوم بودن زمان برگزاری مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا، نمی‌توانستند زودتر در مورد محل انجام این بازی را مشخص کنند؟" وی در پاسخ به این پرسش خاطرنشان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در فوتبال ما رخ می‌دهد، بروز این مسائل طبیعی بود و ما هم با لغو بازی کنار آمدیم.

قائم مقام باشگاه راه‌آهن با اشاره به اینکه دایی هم مخالفتی با لغو این بازی نداشت، در پایان گفت: بسیار امیدواریم تیم راه‌آهن در ادامه مسابقات لیگ با قدرت بیشتری به میدان رفته و نتایج خوبی را هم بدست آورد.