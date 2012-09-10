راه اندازی بنیاد پهلوان سرای بجنورد نقش مهمی در پیشگیری از جرایم دارد

منصور آل نبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راه اندازی بنیاد پهلوان سرا در خراسان شمالی با همکاری معاونت اجتماعی دادگستری استان به تصویب رسیده و در صورت اجرایی شدن آن خراسان شمالی دارای هشتمین بنیاد پهلوان سرا در کشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش از این بنیاد پهلوان سرا در 7 استان کشور راه اندازی شده است، تصریح کرد: تجربه این استان ها نشانگر موفقیت آمیز بودن این تشکل مردمی در راستای دست یابی به اهداف تعییین شده است.

آل نبی اظهار داشت: مهترین هدف راه اندازی بنیاد پهلوان سرا گسترش و تعمیق فرهنگ جوانمردی، ایثار، تقوا و پاکدامنی با هدف پیشگیری از وقوع جرم در عرصه اجتماعی است که راه اندازی آن در خراسان شمالی نقش مهمی در پیشگیری از جرایم اجتماعی خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش پهلوانان و چهره های خوش نام و سرشناس مردمی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی جامعه، تصریح کرد: بنیاد پهلوان سرا با داشتن بخش هایی چون "آشتی خونه"، "سخاخونه"، "زورخونه"، "شادی خونه" و ... سعی در گسترش فرهنگ گذشت، ایثار، صبوری و خوش اخلاقی در جامعه خواهد داشت.

به گفته این مسئول در حال حاضر اساس نامه این بنیاد تدوین شده و آیین نامه آن نیز بزودی آماده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در نخستین نشستی که به منظور برنامه ریزی برای راه اندازی بنیاد پهلوان سرا در معاونت اجتماعی دادگستری استان تشکیل شده بود از آمادگی این نهاد برای راه اندازی این مجمع مردمی خبر داده بود.

احمد کیخسروی با تاکید بر نقش پهلوانان به عنوان مظهر جوانمردی و سخاوت گفته بود که استفاده از ظرفیت‌های مردمی و افزایش برنامه‌ریزی شده مشارکت‌های آنان و چهره‌های خوشنام و سرشناس تاثیر بسزایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.