جشنواره ادبیات داستانی بسیج در قزوین به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج عصر یکشنبه در تالار مولانای مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد قزوین با حضور محمدحسین شفیعی ها مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، سرهنگ طاهرخانی معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الامر(عج) استان و جمعی از هنرمندان عرصه ادبیات داستانی برگزار شد.



در این مراسم حجت الاسلام صمدی رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان قزوین گزارشی از روند جشنواره ارائه داد و درباره ادبیات داستانی، نحوه داوری گفت: حضور خوب و موثر هنرمندان عرصه ادبیات داستانی کار را برای داوران ما بسیار سخت کرد به طوری که نظر هر سه داور در امتیازدهی به آثار بسیار به هم نزدیک بود.



وی بیان کرد: در میان آثار ارسالی داستان هایی بدون در نظر گرفتن مسائل مربوط به رسالت بسیج، فقط دید تکنیکی و بعضی دید تعهدی داشتند و از هرگونه تکنیک و تخصصی تهی بود.



صمدی افزود: امیدواریم بتوانیم با تربیت نسل جدیدی از نویسندگان متخصص و متعهد، گامی مؤثر در جهت اعتلای هنر برداریم.



در ادامه یکی از کارهای برگزیده توسط نویسنده اثر نیما حسن بیگی قرائت شد سپس حمیدرضا سبحانی نژاد بیانیه هیئت داوران را قرائت کرد.



در این جشنواره در گروه سنی بزرگسالان نیما حسن بیگی اول شد و تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ هفت میلیون ریال را دریافت کرد.



همچنین رضا فضلی در رده دوم قرار گرفت و لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال هدیه نقدی، لیلا روغنگیر قزوینی در رده سوم جای گرفت و لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال و مهری رحیم زاده شایسته تقدیر شد و دو میلیون ریال هدیه نقدی گرفت.



در گروه سنی جوانان زهرا عبداللهی اول شد و سعیده نوروزی و گل اندام صفری بترتیب دوم و سوم شدند و محمد حسن حج فروش شایسته تقدیر شناخته شد.



در گروه سنی نوجوانان هیچ اثری نتوانست رتبه اول را کسب کند و فروغ حیدری توانی در رده دوم و سپیده کریمی در مکان سوم جای گرفت.