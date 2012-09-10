نمایش "خشکسالی و دروغ" در شیراز به روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر موسسه فرهنگی،هنری آسمان فردا گفت: این نمایش به بررسی چالش روابط در زندگی امروز می پردازد و نگاه مخاطب به اتفاقاتی که زندگی زوجین را تحت تاثیر قرار میدهد، معطوف می کند.

سمیه اکبری سروستانی افزود: محمد یعقوبی پیش از این نیز در آثار قبلی خود به موضوعات اجتماعی و خانوادگی پرداخته که این امر دلالت بر دغدغه این کارگردان بر معضلات اجتماعی دارد.

وی عنوان کرد: پیش بینی م یشود همانگونه که در دیماه سال 90 این تئاتر در تماشاخانه ایرانشهر تهران با استقبال فوق العاده مردم روبه روشد در شیرازنیز با توجه به هنر دوست بودن مردم شهر راز ،بار دیگر این تجربه تکرار شود.

اکبری سروستانی شیراز را شهری با ظرفیتهای فرهنگی،هنری بالا ارزیابی و تاکید کرد: فضای فرهنگی، هنری شیراز نیاز به همدلی و همکاری همه ارگانهای دولتی و خصوصی دارد تا آنچه در خور نام پایتخت فرهنگی ایران است برای این شهر اتفاق بیفتد.

مدیر برگزاری تئاتر خشکسالی و دروغ در پایان گفت: پیمان معادی،باران کوثری،علی سرابی و آیدا کیخانی بازیگرانی هستند که در این تئاتر به ایفای نقش خواهند پرداخت.

وی اعلام کرد: این تئاتر از 23 تا 28 شهریورماه در تالار حافظ اجرا خواهد شد و علاقه مندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره روابط عمومی 2333259 تماس حاصل کنند.