حمله هوایی به مناطق مختلف غزه/زخمی شدن 5 فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، جنگنده های "اف 16" ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز مناطق مختلف نوارغزه را بمباران کردند.

پایگاه های گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در شرق غزه، بیت لاهیا، شرق رفح و پایگاه گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی در شمال غرب اردوگاه النصیرات از جمله مناطقی بود که هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

بر اثر این حملات دستکم 5 فلسطینی از جمله 2 کودک زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که این حملات در واکنش به حمله موشکی روز گذشته مبارزان فلسطینی به جنوب فلسطین اشغالی صورت گرفته است.